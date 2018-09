meteoweb.eu

: ...Markets Trading e Segnali Operativi: Scienza protagonista alla Biotech Week - suprani_nicola : ...Markets Trading e Segnali Operativi: Scienza protagonista alla Biotech Week - zazoomnews : Biotech: scienza protagonista a Biotech Week al via dal 24 settembre - #Biotech: #scienza #protagonista -

(Di giovedì 20 settembre 2018)e biotecnologie protagoniste in oltre 35 città italiane. Al via, dal 24 al 30 settembre, la sesta edizione della. Sette giorni di eventi e manifestazioni per raccontare le biotecnologie e celebrare il ruolo chiave che ilha, e sempre più potrà avere, nel migliorare la qualità della nostra vita. Una settimana durante la quale, lungo tutto lo stivale, oltre che in 4 continenti e 16 Paesi europei, sarà possibile intraprendere un affascinante viaggioscoperta di un settore che ha generato nel 2016 un fatturato di oltre 11,5 miliardi di euro a livello nazionale e che conta, a fine 2017, 571 imprese attive nelle aree salute, agricoltura e zootecnia, industria e ambiente. “L’Italia, con 100 appuntamenti in programma, si conferma il Paese con il maggior numero di iniziative a livello europeo -spiega Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, ...