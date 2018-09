Salvini rischia | nasce la Procura Ue Competenze su Italia e migranti

Matteo Salvini - l'ex magistrato Carlo Nordio smonta le accuse contro il ministro : 'Non rischia nulla' : ... 'È impensabile che il Senato dia l'autorizzazione a procedere - ha detto a Italia oggi - perché si tratta di una decisione, quella di Salvini, squisitamente politica'.

Pensioni - Salvini pensa a quota 100 per over 62 ma si rischia la frattura nel Governo : La Legge di Bilancio 2019 rappresentera' un severo banco di prova per la tenuta del nuovo Governo, anche e soprattutto per quanto riguarda l'argomento Pensioni. La tensione resta alta, anche se si continua a negare qualsiasi ipotesi di spaccatura con il ministro dell'economia Tria. Il quadro non è certamente roseo, come sottolinea 'Il Sole 24 ore': fisco, Pensioni e reddito di cittadinanza saranno costretti a rientrare in un budget che non ...

Le Pen come Salvini - sequestrati 2 milioni : "Il partito rischia la morte" : "Il Rassemblement national rischia la morte". Lo ha dichiarato Marine Le Pen, leader del movimento della destra francese.Nell'ambito dell'indagine sui presunti impieghi fittizi al Parlamento europeo, sono stati sequestrati due milioni di euro che avrebbero dovuto finire nelle casse del partito. Se il 26 settembre la corte confermasse il congelamento di quei due miolioni di euro "rischiamo la morte del Rassemblement national". La Le Pen non ...

Che cosa rischia (davvero) Matteo Salvini? : La vicenda della Diciotti può avere conseguenze? Il vicepremier ostenta tranquillità: "Aspetto con curiosità le sentenze che...

Cosa rischia Matteo Salvini per il presunto sequestro di persone sulla nave Diciotti : 'Non sono preoccupato', per l'indagine avviata dalla Procura di Palermo sul caso della nave Diciotti, 'non ho tempo da passare con gli avvocati. Non mi toglie il sonno, questo foglio lo appendo nel ...

Lega - slitta sentenza fondi/ Ultime notizie - Procura : "con ok Riesame subito sequestro". Salvini rischia..

Spunta un nuovo caso-Diciotti : Salvini rischia un'altra indagine : Anche la procura di Roma potrebbe aprire un fascicolo contro Matteo Salvini . E al centro ci sarebbe sempre la nave Diciotti, ma non per lo sbarco dei 177 migranti di agosto. Bensì una situazione '...

M5s - Di Battista anti-Salvini : "Siamo diversi dalla Lega"/ "Caso Diciotti? Si atteggia - ma non rischia nulla"

Salvini - SEQUESTRO PER COARTAZIONE : RISCHIA 30 ANNI/ Diciotti - ultime notizie : attacco ai migranti irregolari

GIORGETTI - "LA LEGA RISCHIA DI NON ESISTERE PIÙ"/ Ultime notizie - "Salvini? Il suo peggior difetto è..."