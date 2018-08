Ascolti TV | Sabato 25 agosto 2018. Basta il 13.9% ad Italo per vincere - Tozzi 8.3% : Marco Bocci Su Rai1 il film Italo ha conquistato 2.153.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 Umberto Tozzi – 40 anni che Ti Amo ha raccolto davanti al video 1.264.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Il Gioco dell’Illusione ha interessato 1.093.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 La Mummia ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 C’era una volta il West ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV | Sabato 18 agosto 2018. I Funerali di Stato al 24.3% su Rai1 - al 7.9% su Canale 5. In 1 - 3 mln per l’esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A (11.9%) : I Funerali di Stato Nella giornata di ieri di lutto nazionale, caratterizzata dall’assenza di spot sulle reti Rai e Mediaset, in prima serata su Rai1 il film Qualcosa di Buono ha conquiStato 2.027.000 spettatori pari al 13.4% di share. A seguire – dalle 22.09 alle 23.20 - Petrolio ha interessato 927.000 spettatori pari al 6.9%. Su Canale 5 Inga Lindstorm – La casa sul lago ha raccolto davanti al video 1.486.000 spettatori pari ...

Ascolti TV | Sabato 11 Agosto 2018 : La mia bella famiglia italiana Su Rai1 il film La Mia Bella Famiglia Italiana ha conquistato 2.244.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 il Trofeo Santiago Bernabeu (Real Madrid – Milan) ha raccolto davanti al video 2.158.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Rai2 gli European Championships con l’Atletica Leggera hanno interessato (dalle 19.54 alle 21.58) 1.497.000 spettatori pari al 10.8% di share; a seguire Richard ...

Ascolti TV | Sabato 4 agosto 2018. Ti Ricordi di Me 12.2% : Ambra Angiolini ed Edoardo Leo Su Rai1 il film Ti Ricordi di Me? ha conquistato 1.760.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Pooh 50 – L’ultima notte insieme in replica ha raccolto davanti al video 1.517.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Frammenti di un Inganno ha interessato 1.069.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello ha intrattenuto ...

Ascolti tv sabato 4 agosto 2018 : Rai 3 torna all'antico con una prima serata al via alle 20.30. Addirittura l'Inter scende in campo alle 20.00. Roba d'altri tempi.prosegui la letturaAscolti tv sabato 4 agosto 2018 pubblicato su TVBlog.it 05 agosto 2018 09:45.

Ascolti TV | Sabato 28 luglio 2018. Ti Sposo ma non Troppo 15.4% - Amiche in Arena 13.3% - Benfica-Juventus su TV8 4% : Ti Sposo ma non Troppo Su Rai1 Ti Sposo ma non Troppo ha conquistato 2.219.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 Amiche in Arena ha raccolto davanti al video 1.653.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Mai fidarti della tua Ex ha interessato 1.116.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Godzilla ha intrattenuto 885.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Master and Commander – Sfida ai confini del mare ha raccolto ...