Pattinaggio di figura – Grassl da favola a Bratislava | terzo nel Junior Grand Prix

(Di sabato 25 agosto 2018) Nella tappa slovacca che ha aperto la stagione diil giovane talento azzurro ha colto il miglior risultato in carriera nel circuito internazionale di categoria con il nuovo personal best a 199.26 punti Inizia con il botto per l’Italia la stagione 2018-19 delartistico. A, nella tappa d’esordio di, Daniel(Young Goose Academy) illumina la seconda giornata di gare con un memorabileposto nel singolo maschile, cogliendo il miglior risultato in carriera nel circuito internazionale di categoria e stabilendo il nuovo personal best a quota 199.26 punti. Che l’allievo di Lorenzo Magri fosse in gran forma si era visto già ieri, quando nella giornata d’esordio aveva stampato un gran 71.86 (record personale nel primo segmento) che gli aveva garantito ilposto parziale. Posizione che ...