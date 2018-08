Calabria | sul torrente Raganello il problema non è la sicurezza ma la responsabilità

Reggio Calabria : altro avvistamento di uno squalo sulla Costa Viola tra Bagnara e Scilla [VIDEO] : Nuovo avvistamento di uno squalo a Reggio Calabria nel weekend e precisamente nella giornata di domenica, quando tra Scilla e Bagnara, precisamente nei pressi di Favazzina un gruppo di bagnanti a bordo di un gommone ha ammirato l’esemplare a distanza ultra ravvicinata. La presenza degli squali nello Stretto di Messina e nelle acque calabresi non è una novità, ma arriva l’ennesima conferma rispetto alla diffusione di questi esemplari già ...

Calabria - cosa è successo e come sono morti gli escursionisti sul torrente Raganello : cosa è successo nelle Gole del Raganello, nel versante calabrese del Parco Nazionale del Pollino? Il 20 agosto il torrente, ingrossato dalla pioggia, ha travolto un gruppo di escursionisti: numerose le vittime e i dispersi.Continua a leggere

Calabria - pioggia sul torrente "Ci sono vittime e dispersi" : Momenti di paura a Castrovillari in Calabria per le acque del torrente Raganello. Le piogge degli ultimi giorni hanno ingrossato la portata dell'acqua e un gruppo di escursionisti si trova bloccato proprio vicino al torrente. Le acque di fatto avrebbero travolto alcuni di loro.Ci sarebbe già una vittima e diversi feriti e dispersi. Imemdiata l'intervento del 118 che sono arrivati sul posto. La zona è molto impervia. In questo momento nella zona ...

Uomo ucciso in un lido turistico in Calabria : a pochi metri i bagnanti sulla spiaggia : È stato ucciso nei pressi del lido collegato ad un campeggio, Francesco Timpano, l'Uomo assassinato nel pomeriggio a Nicotera. In spiaggia c'erano turisti e bagnanti che potrebbero...

Traffico - inferno sull’A2 Salerno-Reggio Calabria per le code dei traghetti dello Stretto di Messina : oltre 3 ore di attesa - chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni : sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a causa delle difficoltà nelle operazioni di traghettamento sullo Stretto di Messina e in accordo con le linee operative predisposte di concerto con la Prefettura di Reggio Calabria, allo svincolo di Villa San Giovanni è stata decretata la fase di emergenza di terzo livello, con chiusura dello svincolo autostradale per i veicoli provenienti da nord. Attualmente, i tempi di attesa per imbarcarsi sono stimati ...

Migrati - in 130 sbarcano con barche a vela in Sicilia e in Calabria : altri 116 salvi sulla Aquarius : I militari della Guardia costiera hanno intercettato nella notte, a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, una barca a vela con a bordo 61 migranti. altri due migranti sono stati rintracciati dai ...

Calabria - cade un albero sulla strada di una località balneare : nessun ferito : Momenti di paura ma nessun danno alle persone a Briatico dove, per cause in corso di accertamento, un grosso albero di grosse dimensioni si è abbattuto su una strada della località balneare del vibonese. Solo il caso ha voluto che nella caduta non fossero coinvolti turisti che in quel momento stavano percorrendo la strada e che sono stati sfiorati dal cedimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo ...

Maltempo a Reggio Calabria - criticità sulla jonica : torrenti in piena - 100 famiglie isolate a Bova Marina [FOTO] : 1/4 ...

Maltempo in Calabria - veloce temporale tropicale sulla spiaggia di Soverato [FOTO e VIDEO] : Curioso fenomeni d’instabilità stamattina in Calabria, e precisamente a Soverato in una delle più ambite spiagge della costa jonica catanzarese: poco dopo le 10:00 un violento temporale s’è formato praticamente dal nulla, in pochi minuti, scatenando il panico sul litorale per i tuoni fragorosi. Successivamente è iniziata una pioggia particolarmente calda, tanto che i bagnanti hanno continuato a rimanere persino in acqua. La ...

Cosa sappiamo sul caso dei cartoni usati al posto del gesso nell'ospedale di Reggio Calabria : 'Nemmeno in un ospedale del terzo mondo gestito dai medici di Emergency si vedono queste cose', aveva commentato Gianluigi Scaffidi, il segretario aziendale del sindacato Anaao-Assomed. 'Non capisco ...

Maltempo in Calabria - enorme tornado si abbatte sulla Costa Viola a Palmi e violento temporale colpisce l’Aspromonte [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Terremoto in Calabria : scossa di magnitudo 4.4 sul versante sud-occidentale : Alle ore 4.50 di questa mattina (sabato 14 luglio 2018) è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 sulle coste della Calabria sud-occidentale, al largo di Tropea. Il movimento tellurico, verificatosi a 57 km di profondità, è stato avvertito dalla popolazione, come testimoniano le decine di telefonate ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze di polizia da parte dei residenti e dei turisti, presenti in massa in questo ...

Incendi Calabria - fiamme sulle montagne del Reggino : vertice in prefettura : E’ stata istituita nel pomeriggio l’unità di crisi in prefettura, a Reggio Calabria, in seguito all’Incendio divampato in una zona montuosa del comune di Antonimina. Sul posto stanno operando due squadre dei Vigili del fuoco, oltre ad un elicottero che facilita le operazioni di spegnimento. Al momento non sono stati segnalati pericoli per persone o abitazioni. Nel corso della riunione, presieduta dal vice prefetto vicario, alla ...