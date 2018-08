Le partite di Serie A in programma oggi

Calendario Serie A 2018-2019 : tutte le date - le giornate - le partite turno per turno. Programma - orari e tv : La Serie A 2018-2019 si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, un campionato caratterizzato dalla presenza di grandi fuoriclasse tra cui spicca Cristiano Ronaldo. Le venti squadre si daranno battaglia nel corso di un’annata davvero imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionanti: si incomincia nel weekend del 18-20 agosto e si terminerà il 26 maggio, in mezzo 38 giornate e tanto show. Si giocherà anche durante le ...

Parte oggi, sabato 18 agosto, il campionato di Serie A 2018-2019. Nonostante il giorno di lutto nazionale proclamato per la tragedia di Genova, il calcio non si ferma. Rinviate soltanto le partite del Genoa e della Sampdoria.Le gare di Serie A saranno visibili in diretta su Sky e Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand che fa parte del gruppo Perform.

Serie A 2018-2019 in tv : tutte le partite che trasmetterà Dazn. Come vederle e sintonizzarsi. Sky non basta : servono due abbonamenti : DAZN è la grande novità della Serie A 2018-2019: la nuova piattaforma streaming di proprietà di Perform trasmetterà tre partite per ogni giornata del massimo campionato italiano di calcio mentre le altre sette saranno visibili su Sky. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per l’universo del nostro pallone, gli appassionati saranno costretti a sottoscrivere due abbonamenti se non vorranno perdersi nemmeno un minuto del torneo e se ...

Serie A - le partite di oggi : il programma della prima giornata : CHIEVO-JUVENTUS , sabato 18 agosto ore 18, diretta su Sky Sport Serie A HD, canale 202, e Sky Sport HD 251, Lazio-Napoli ore 20.30 Se i riflettori del Bentegodi saranno puntati su Cristiano Ronaldo ,...

Dazn - palinsesto partite Serie A - Liga e Ligue 1 : programma 18-19 agosto : Il calcio d'inizio del campionato italiano sul nuovo canale lo daranno Lazio e Napoli sabato alle ore 20.30 dove ci sarà il debutto del'ex campione del mondo del 2006 Mauro German Camoranesi che come ...

Serie A non si ferma (tranne 2 partite) nel giorno del lutto per Genova. Polemiche : “Conta più l’esordio di Cristiano Ronaldo” : “La Serie A non si ferma. E’ più importante l’esordio di Cristiano Ronaldo“. E’ polemica per la decisione della Lega Calcio di sospendere, in concomitanza con la giornata di lutto nazionale per la tragedia di Genova, le partite di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, ma non la prima giornata di campionato prevista per sabato 18 agosto. “Appare assurdo che inizi regolarmente con Chievo-Juventus”, ha ...