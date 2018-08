WANDA NARA ACCUSA MAXI LOPEX Non versa l' assegno di mantenimento

WANDA NARA - l’avvocato della moglie di Icardi si scaglia contro Maxi Lopez [FOTO] : 1/29 ...

Sky Sport - Visita ad Appiano Gentile per l'agente del capitano - WANDA Nara : ... Wanda Nara Sky Sport - Visita ad Appiano Gentile per l'agente del capitano, Wanda Nara by Luca Leoni 7 agosto 2018, 19:08 Wanda Nara in Visita ad Appiano Secondo quanto riportato da Sky Sport, la ...

WANDA Nara-Maxi Lopez - rissa totale. Lei : “non ci dà soldi” - lui replica stizzito [FOTO] : 1/12 ...

WANDA NARA attacca - Maxi Lopez risponde : continua la guerra per il mantenimento dei figli - il botta e risposta social : È (di nuovo) guerra social tra Wanda Nara e Maxi Lopez: l’argentina rivendica il non pagamento degli alimenti da parte del calciatore, l’attaccante sostiene la tesi opposta Wanda Nara, Maxi Lopez ed i loro diverbi social sono ormai proverbiali. Tra i due il clima è teso e l’ex coppia non fa niente per nasconderlo. La moglie di Mauro Icardi, rispondendo ad una domanda di un suo follower, ha rialzato le polemiche sul ...

La coppia WANDA Nara-Icardi : il "futuro" nella grafia : MAURO ICARDI Chi potrebbe mai credere che un così grande campione dello sport soffra di timidezza e d'insicurezza? Eppure, Icardi ha una natura assai sensibile, che trova uno sfogo e un investimento ...

Maradona e WANDA NARA - tra i due una notte di fuoco : l'indiscrezione dell'attrice argentina : LEGGI ANCHE Maradona ubriaco alla guida della sua auto, l'ultimo video fa il giro del mondo A quanto sembra, la bionda e l'ex calciatore avrebbero vissuto una notte di passione nella stanza vicina a ...

Notte di fuoco tra Maradona e WANDA Nara? «Quanti rumori - non mi facevano dormire» : Notte di fuoco tra Diego Armando Maradona e Wanda Nara? A riportare la voce dall?Argentina ci pensa direttamente il quotidiano sudamericano La Nacion. La notizia è stata rivelata da...

WANDA NARA e Diego Armando Maradona - l’attrice argentina Mirtha Legrand : “Una sera ero nella stanza accanto alla loro. Si muovevano i mobili” : Wanda Nara e Diego Armando Maradona. I due nomi sono stati spesso associati in passato perché l’attuale moglie di Mauro Icardi avrebbe avuto un flirt proprio col Pibe de Oro, ormai diversi anni fa. Flirt che lei ha sempre negato. Ora però la celebre attrice argentina Mirtha Legrand ha riportato il pettegolezzo in auge: “Stavo pranzando a Mar del Plata, in Costa Galana, e dovevo dopo andare in trasmissione. Wanda mi avvicinò e mi ...

WANDA Nara-Maradona - shock dall’Argentina : “ecco cosa è successo nella suite” [VIDEO] : Sesso Wanda Nara-Maradona – La coppia Wanda Nara-Icardi continua ad essere al centro del gossip, nelle ultime ore rivelazioni clamorose direttamente dall’Argentina. Tra Wanda e Diego Armando Maradona secondo la stampa argentina, un tempo ci sarebbe stato del tenero. La presentatrice Mirtha Legrand, che tempo fa aveva raccontato l’episodio con protagonisti Maradona e la Nara, torna sull’argomento e svela: “stavo pranzando ...

Sesso WANDA Nara-Maradona - shock dall’Argentina : “ecco cosa è successo nella suite” [VIDEO] : Sesso Wanda Nara-Maradona – La coppia Wanda Nara-Icardi continua ad essere al centro del gossip, nelle ultime ore rivelazioni clamorose direttamente dall’Argentina. Tra Wanda e Diego Armando Maradona secondo la stampa argentina, un tempo ci sarebbe stato del tenero. La presentatrice Mirtha Legrand, che tempo fa aveva raccontato l’episodio con protagonisti Maradona e la Nara, torna sull’argomento e svela: “stavo pranzando ...

Sesso tra WANDA NARA e Maradona? In Argentina sono sicuri : “una notte di passione nella suite presidenziale…” : Wanda Nara e Diego Armando Maradona hanno trascorso una notte di passione insieme? La notizia di gossip diffusa in Argentina dalla presentatrice Mirtha Legrand Diego Armando Maradona trova sempre l’occasione giusta per criticare Mauro Icardi. L’ex calciatore del Napoli non vede di buon occhio l’attaccante dell’Inter e non gliele manda certo a dire. Più volte l’argentino si è scontrato via social anche con ...

“Icardi su uno yacht con sole donne” : la risposta di WANDA NARA - la Wags smaschera la stampa argentina [GALLERY] : Wanda Nara smaschera la stampa argentina che aveva dato notizia di una gita in barca di Mauro Icardi con sole donne “Mauro Icardi su uno yacht con sole ragazze“. È questa l’ammissione della stampa argentina che fa sorridere Wanda Nara. La bella Wags, sicura della fedeltà del marito, ha risposto per le rime alle voci di gossip che avrebbero voluto il calciatore dell’Inter vicino ad altre donne, sbugiardandole. La ...

“Icardi su uno yacht con ragazze” - la dura risposta di WANDA NARA [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...

WANDA NARA scatti bollenti su Instagram : Mauro Icardi è in ritiro precampionato dell’Inter, e Wanda Nara con i figli è in vacanza in Argentina, dove adesso è praticamente inverno. Ciò nonostante la bella bionda moglie e agente del bomber nerazzurro si scatena sui social con una serie di scatti che poco lasciano all’immaginazione. Nell’ultimo post Wanda augura buona notte ai suo fans senza veli. Boom di like per un video in cui fa bella mostra di sè in reggiseno color ...