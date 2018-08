Afghanistan | almeno 20 morti e 40 feriti in attacco moschea sciita

Almeno 11 persone sono morte in un attacco suicida vicino all’aeroporto internazionale di Kabul - in Afghanistan : Almeno 11 persone sono morte, e 14 sono rimaste ferite, in un attentato suicida vicino all’aeroporto internazionale di Kabul, in Afghanistan. L’attentato è avvenuto pochi minuto dopo che il vicepresidente afghano Rashid Dostum era tornato nel paese, dopo circa un anno The post Almeno 11 persone sono morte in un attacco suicida vicino all’aeroporto internazionale di Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.

Frana travolge centinaia di case in Afghanistan : almeno 10 morti [GALLERY] : 1/6 ...

Afghanistan : kamikaze a Jalalabad City - almeno 25 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Afghanistan : kamikaze a Jalalabad City - almeno 10 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Almeno 12 persone sono state uccise in un attentato a Kabul - in Afghanistan : Lunedì mattina c’è stato un attacco suicida fuori da un edificio del governo afghano a Kabul, in Afghanistan, nel quale sono state uccise 12 persone e ferite altre 31. L’edificio colpito è la sede del ministero che si occupa di The post Almeno 12 persone sono state uccise in un attentato a Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.