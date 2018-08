E Salvini cita di nuovo Benito Mussolini

"Lo dice pure Franca" - Salvini cita Leosini su legittima difesa : Affermazioni che Salvini rilancia in un tweet specificando: " lo dice Franca Leosini, che di cronaca nera e casi giudiziari è una delle massime esperte in Italia . È solo buonsenso". E conclude con l'...

Salvini - la sinistra che cita il Duce : inchiodati - le frasi 'fascistissime' : Chiariamoci, non ha mica detto 'Il Duce ha sempre ragione ' o 'Libro e moschetto, fascista perfetto' . È bastato che Matteo Salvini scrivesse su Twitter l' espressione 'Tanti nemici, tanto onore' ...

Gemitaiz dà del “cornuto” a Matteo Salvini e incita i fan : “Scriviamo tutti sulla sua pagina che è un tonno” : C’è un nuovo capitolo nello scontro tra il rapper Gemitaiz e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nei giorni scorsi infatti, durante un suo comizio a Comacchio, il leader del Carroccio ha ironizzato sui recenti attacchi di alcuni cantanti che avevano criticato le sue politiche in tema di immigrazione: “Quando mi han detto ti ha attaccato Ghali, e chi è Ghali? Ho chiesto a mio figlio e mi ha detto, ‘Come, è un ...

Gli italiani - il razzismo e l’incapacità di Salvini di assumersi le sue responsabilità : Lasciate perdere per un secondo le nazionalità di vittime e carnefici: l'Italia di questo ultimo mese non è sicura e il ministro alla sicurezza (che sulla percezione ha costruito le sue fortune) evidentemente non riesce (o non vuole) farsi carico di fatti che lui stesso dovrebbe evitare, condannare. Le possibilità sono due: o il ministro è palesemente inefficace e ammette che la situazione non è sotto controllo oppure si prende la responsabilità ...

Salvini cita il Mussolini. Pd fuori di testa : Ci risiamo. La campagna elettorale sembra non essere mai passata. Il nemico della sinistra è sempre lui: Mussolini. Che però, un secolo dopo, veste i panni di Matteo Salvini. E bastata una frase su ...

Salvini cita una frase di Mussolini - divampa la polemica : Matteo Salvini fa parlare di sé, certamente non una novità, ed accende feroci polemiche. Il tutto scaturisce stavolta da una frase postata sulla sua pagina Facebook in cui riporta un motto che fu caro a Benito Mussolini. Il post in questione recita la frase "Tanti nemici, tanto onore". Ad onor di verità storica, questa (ma anche altre frasi che vennero adottate nel famoso ventennio) non è una frase coniata dal duce, la paternità è di un ...

Salvini : 'Tanti nemici - tanto onore!'. Cita Mussolini e scoppia la polemica : Salvini Cita Mussolini e scoppia la polemica. In un tweet direttamente dalla costa romagnola il vicepremier dichiara: 'Tanti nemici, tanto onore!' mostrando tutti gli attacchi dell'ultima settimana a ...

"Tanti nemici - tanto onore"/ Pd e Sinistra contro ministro dell'Interno : "Salvini cita Mussolini - dimissioni!" : "Tanti nemici, tanto onore": ministro dell'Interno nella bufera, Partito Democratico e Sinistra contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per la citazione di Mussolini(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:45:00 GMT)

'Tanti nemici - tanto onore'. Salvini cita Mussolini ed è bufera politica : 'Che il ministro dell'Interno citi una frase di Benito Mussolini, proprio il giorno della nascita del dittatore che portò l'Italia alla rovina, la dice lunga sulla sua cultura politica, sul suo ...

"Tanti nemici - tanto onore!". Salvini cita Mussolini nel giorno della nascita del Duce. Insorge la sinistra : Salvini cita una frase di Benito Mussolini, proprio nel giorno della nascita del Duce, il 29 luglio 1883. Coincidenza o messaggio in codice? In ogni caso la sinistra Insorge."Tanti nemici, tanto onore!". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su twitter, postando un articolo che riporta gli attacchi nei suoi confronti da parte di intellettuali, sinistra, cattolici, riviste, ecc."L'espressione 'tanti nemici tanto ...

Salvini ora “cita” Mussolini : “Tanti nemici - tanto onore” : Il leader della Lega, commentando un sondaggio che lo vede ancora in crescita di consenso fra gli elettori, su Twitter parafrasa una delle frasi più celebri di Mussolini: "Tanti nemici, tanto onore". Solo ieri il ministro dell'Interno aveva negato che in Italia vi fosse un allarme razzismo, attribuendone la responsabilità alla sinistra.Continua a leggere

Salvini cita Mussolini su Twitter : Roma, 29 lug., askanews, - 'Tanti nemici, tanto onore'. A seguire della citazione Mussoliniana, l'emoji del bacio che ormai tutti leggono 'un bacione', il classico della retorica Salviniana. Così su ...

Salvini frena sul blocco dell’alta velocità : «Sulla Tav meglio andare avanti» : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’alta velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». A Mattarella: «Nessuno vuole il Far West»

Famiglia Cristiana : “Vade retro” Salvini come Satana/ Copertina ‘alla’ Rolling Stone : ‘citati’ Don Mazzi e Cei : Famiglia Cristiana, Copertina contro Matteo Salvini: “Vade retro”. La replica del ministro dell'Interno al settimanale: “Io come Satana? Pessimo gusto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 20:37:00 GMT)