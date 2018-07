“VAI VIA | QUESTO NON È IL VETERINARIO” | ASL ABRUZZO RESPINGE SENEGALESE

“VAI VIA - questo non è veterinario” : Asl repinge italo-senegalese/ Ibrahima Diop e i beceri insulti razzisti : italo-senegalese insultato e respinto dall'Asl di Roseto (Abruzzo): "vattene via, questo non è il veterinario". La storia di Ibrahima Diop e i beceri insulti razzisti: si cerca responsabile(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 16:40:00 GMT)