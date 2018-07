Heidi Klum | foto con Flavio Briatore e la loro figlia Leni

dilei

(Di lunedì 30 luglio 2018)è in vacanza in Sardegna (forse con il nuovo amore ormai ufficiale Tom Kaulitz). E tra un giro in barca e l’altro, l’ex top model ora conduttrice ha trovato il tempo di far visita all’ex fidanzato oggi buon amico, di stanza in Costa Smeralda per il suo Billionaire.ha postato unasul suo profilo Instagram insieme a. E a guardare bene la, si intravede accanto aanche la primogenita Helena detta, avuta nel 2004 proprio da. Il manager però non l’ha mai riconosciuta, pur non rinnegandone la paternità, tanto che la bambina è stata adottata nel 2009 dal secondo marito di, il cantante Seal, che si era messo con lei quando era incinta. E con cui in seguito ha avuto altri tre figli: Henry, nato nel 2005, Riley, nel 2006 e l’ultimogenita Lou, nel 2009. Si tratta della prima volta checompare in una...