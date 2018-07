Spreco alimentare | italiani più sensibili | ma ognuno getta via 3 chili di prodotti al mese

Biova beer - la birra che nasce dal pane vecchio. L'idea di tre giovani piemontesi contro lo Spreco alimentare : Lunga vita al pane. E alla Biova soprattutto, il pane comune piemontese, possibilmente cotto nei forni a legna delle valli occitane. In Val Maira e Val Varaita, il pane invenduto di due panettieri che producono "come una volta" diventa birra. L'idea è di tre giovani che per motivi e in modo diverso lavorano sul territorio. Da una parte c'è un regista, Franco Dipietro, abituato a raccontare storie, dall'altra ci sono Enrico Ponza e ...

Wasted! - su laF un doc di Anthony Bourdain contro lo Spreco alimentare : E' passato poco meno di un mese dalla morte di Anthony Bourdain e inevitabilmente tutto quel che lo vede protagonista, tanto più se inedito, diventa un evento particolare. Lo è però soprattutto per il tema trattato il doc Wasted! – contro il cibo sprecato che lo chef giramondo ha fortemente voluto e che va in onda questa sera, giovedì 4 luglio, alle ore 21.10 in prima tv assoluta su laF (Sky 135).prosegui la letturaWasted!, su laF un doc di ...

Genova. Profit e non profit insieme contro lo Spreco alimentare : “Poche città hanno una rete di 150 associazioni, due supporter come le fondazioni San Paolo e Carige e un progetto

Spreco alimentare : ecco i trucchi contadini per salvare cibo e bevande dal bidone : Dal ritorno in cucina degli avanzi ad una maggiore attenzione alla data di scadenza, ma anche la richiesta della family bag al ristorante e la spesa a chilometri zero dal campo alla tavola con prodotti più freschi che durano di più sono alcune delle strategie messe in atto da quasi 3 italiani su 4 (71%) che nel 2017 hanno diminuito o annullato gli sprechi alimentari, secondo un’indagine Coldiretti/Ixe’ presentata, con i consigli e le ricette dal ...

Povertà alimentare e Spreco - Coldiretti : 2.7 milioni di italiani costretti a chiedere aiuto per mangiare : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in cui si trovano molte famiglie sono i 2,7 milioni di persone che in Italia nel 2017 sono state addirittura costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti “La Povertà alimentare e lo spreco in Italia” presentato alla giornata conclusiva del Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino con un impegno anche nella solidarietà e un focus sugli ...

La povertà alimentare e lo Spreco in Italia : I numeri inediti della povertà alimentare in Italia con i cittadini costretti a chiedere l’aiuto dei pacchi dono o delle mense ma anche l’insopportabile spreco lungo la filiera e nelle famiglie ed i “trucchi” per combatterlo sono al centro della giornata conclusiva di domani domenica 17 giugno dalle ore 9,00 al Villaggio della Coldiretti con l’apertura al pubblico e ai turisti Italiani e stranieri dei Giardini Reali di Torino. Sarà presentato il ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - Fondazione Barilla : “Plastica e Spreco alimentare - due facce della stessa medaglia” : Ogni anno immettiamo nel mondo oltre 300 milioni di tonnellate[1] di plastica, quasi quanto il peso di 43 Piramidi di Cheope[2]. La metà di questa plastica è monouso, mentre un terzo sfugge agli attuali sistemi di raccolta, disperdendosi nell’ambiente[3]. Buona parte di quella plastica, compresi gli imballaggi, è imputabile al mondo dell’alimentare (sia bevande che food). E colpisce molto riflettere sul fatto che non tutto il cibo che viene ...

Future Food Institute porta a Roma Hack Waste - la maratona creativa contro lo Spreco alimentare : si terrà oggi per tutta la giornata, presso il Mercato Nomentano di Piazza Alessandria, Hack Waste Rome, uno speed Hackaton dedicato a progetti innovativi, relativi al bando CREA-MIPAAF, finalizzati alla riduzione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze alimentari, realizzato da Future Food Institute di Bologna, organizzazione non-profit italiana impegnata nella ricerca, promozione e formazione nell’ambito dell’innovazione nel settore ...