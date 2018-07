Lombardia : Fontana ha consegnato a ministro Stefani dossier autonomia : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Un dossier preciso e puntuale nel quale abbiamo individuato le prime 15 materie". E' quello relativo all'autonomia, che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha consegnato al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani. Dopo aver c

Lombardia : Fontana ha consegnato a ministro Stefani dossier autonomia : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – “Un dossier preciso e puntuale nel quale abbiamo individuato le prime 15 materie”. E’ quello relativo all’autonomia, che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha consegnato al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani.Dopo aver consegnato il documento preparato dagli uffici regionali coordinati dall’assessore all’autonomia e ...

Lombardia : Fontana ha consegnato a ministro Stefani dossier autonomia (2) : (AdnKronos) – Il dossier contiene schede approfondite di tutte le funzioni che sono riconducibili a 11 aree tematiche, nelle quali sono racchiuse le 15 materie. Le aree sono: governo del territorio; grandi reti di trasporto e di navigazione; istruzione; ordinamento sportivo; porti e aeroporti civili; rapporti internazionali con l’Ue e commercio con l’estero; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell’ambiente; ...

Aeroporti : Fontana e Rizzi - World Routes 2020 valorizza Milano e Lombardia : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – Dal 5 all’8 settembre 2020 Milano e la Lombardia ospiteranno la fiera internazionale ‘World Routes’, uno dei principali eventi del settore aeronautico che riunisce compagnie aeree, Aeroporti, aviation stakeholder, industria del turismo e turismo bureau da tutto il mondo ed e’ organizzato da Ubm. L’accordo è stato presentato oggi a Milano nella sede di Assolombarda da Sea, ...

Aeroporti : Fontana e Rizzi - World Routes 2020 valorizza Milano e Lombardia (2) : (AdnKronos) – “Nel protocollo -avverte il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia Alan Rizzi, che ha sottoscritto il testo su delega del governatore- viene indicato che la manifestazione non dovrà limitarsi ai locali fieristici, ma dovrà organizzare anche eventi in città”. Come Regione “non ci limiteremo solo alla città di Milano, ma faremo un evento partecipativo per tutta la Lombardia”. In ...

Lombardia : Fontana domani a Roma con Stefani per autonomia (2) : (AdnKronos) - In veste di consulenti del presidente parteciperanno anche la professoressa Barbara Randazzo, ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico all'Università degli Studi di Milano, e il professor Alessandro Venturi di Diritto regionale e degli enti locali all'Universita' degli Studi di Pav

Lombardia : Fontana domani a Roma con Stefani per autonomia : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - E' fissato per domani alle 11 a Palazzo Cornaro, sede Romana della Conferenza Stato Regioni, l'incontro tra il presidente Attilio Fontana, il ministro per gli Affari regionali Erika Stefani e le delegazioni lombarda e ministeriale. L'obiettivo e' esaminare la richiesta

Lombardia : cedono ferie a collega malato per curarsi - Fontana visita azienda : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – E’ l’estate del 2016 quando Emilio Lentini scopre di essere affetto da una grave forma di leucemia. Impiega poco ad esaurire il periodo di malattia concesso per legge e le ferie residue. La battaglia da combattere, purtroppo, è ancora lunga. Proprio in quel momento in cui tutto sembrava perduto, accade quello che non avrebbe mai potuto immaginare. I suoi colleghi della ‘Enea Mattei’ di ...

Lombardia : Fontana giovedì a Roma da ministro Affari regionali : Milano, 23 lug. (AdnKronos) - "giovedì andrò a Roma col vicepresidente Sala, gli assessori Galli e Caparini e il resto della delegazione regionale per rispettare la promessa fatta ai lombardi di agire concretamente entro luglio. Metteremo sul tavolo la richiesta formale di allargamento dell'Autonomi

Lombardia : Fontana giovedì a Roma da ministro Affari regionali (2) : (AdnKronos) - "E' il secondo atto ufficiale di Attilio Fontana e della Regione - ha aggiunto l'assessore all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli - dopo l'approvazione in Consiglio regionale, il 15 maggio 2018, dell'ordine del giorno che gia' indicava i passi da intraprendere per fare evolvere e

Lombardia : Fontana a Stoccarda celebra 'Quattro motori per l'Europa' : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - "Quattro regioni accumunate da un forte dinamismo, dalla capacità di innovare, dalla vocazione internazionale e dall'apertura al confronto con altre realtà europee e internazionali". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, da Stoccarda ha sintetizzat