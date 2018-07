Le foto del nuovo Apple Store di Milano

Prima foto reale del Galaxy Watch : buono il lavoro di Samsung? : Eravate curiosi di conoscere quello che sarebbe stato l'aspetto del Galaxy Watch, che alcuni continuano ancora a chiamare Gear S4? Trattasi dell'erede dei Gear S3/Gear Sport, il cui design ci è stato in qualche modo anticipato dal produttore stesso, attraverso la pubblicazione della relativa immagine sul sito ufficiale (poi prontamente rimossa). Con product code SM-R810, l'indossabile dovrebbe essere caratterizzato da una cassa di 42 mm: quello ...

Emma Marrone posta una foto della sua cucina ma i fan le fanno notare che è “color marrone”. Lei : “La lavo quando mi pare - siate leggere ogni tanto” : La cucina non era proprio splendente, per così dire, e i suoi follower non hanno perso l’occasione di farglielo notare, almeno stando a quanto riportato da Dagospia. Stiamo parlando di Emma Marrone che ha pubblicato una Instagram story nella quale si vede la cucina dell’alloggio della cantante 34enne a Londra, dove ora vive. --Peccato che in molti le abbiano fatto notare come il tutto fosse “color Marrone“, consigliandole di pulire ...

Carolyn Smith - battaglia contro il cancro. foto dall'ospedale : «In attesa dell'operazione». E arrivano gli auguri dei vip : Carolyn Smith è una vera leonessa. Il giudice di Ballando con le Stelle ha appena postato su Instagram una Foto che la vede ritratta in ospedale, in attesa dell'intervento. L'artista sta combattendo ...

Paesaggi tutti da mangiare. L'arte della fotografia del cibo - Cibo - : Martedì 24 Luglio 2018, Alzi la mano chi di voi da bambino non ha immaginato almeno una volta che la luna fosse fatta di formaggio o chi non ha mai sognato di visitare il magico mondo di caramelle e cioccolata di Willy Wonka! In questo articolo non posso regalarvi una luna di formaggio e nemmeno un biglietto d'oro per visitare la fabbrica di cioccolato ma quello che posso ...

Tragedia della Solfatara : famiglia morta per una foto : Trapelano altri dettagli riguardo la Tragedia accaduta lo scorso settembre alla Solfatara di Pozzuoli dove persero la vita tre componenti di una famiglia di Torino che viveva a Venezia. Il lavoro ...

Fabio Colloricchio coi capelli blu / foto - il look estremo dell'ex di Uomini e Donne non piace : lui replica... : Fabio Colloricchio ha deciso di cambiare look: capelli rasati e blu per l'ex tronista di Uomini e Donne. La reazione dei fan al cambio non è stata positiva...(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:45:00 GMT)

“Ma che schifo!”. Emma Marrone - la foto delle polemiche : tutti a guardare ‘lì’. Critiche feroci - poi la risposta della cantante : “Non vi si regge”. È proprio il caso di dire che Emma Marrone gliel’ha cantate stavolta ai fan. E no, non siamo a un concerto, né in tv. Succede su Instagram, dove la cantante lanciata da Amici che ora brilla di luce propria condivide, al pari dei suoi colleghi, anche il suo quotidiano. È seguitissima sui social, Emma. Conta 3 milioni di follower ma certi commenti a uno dei suoi ultimi post l’hanno fatta sbottare. Ora la ...

Modella scatta un selfie con il papà appena morto e la pubblica sui social : travolta dagli insulti (foto) : Suo padre era morto da pochi istanti in un letto d’ospedale davanti a lei, ma questo non le ha impedito di scattare quella foto, ossessionata com’è dalla sua immagine sui social, e postarla su Instagram e Facebook Suo padre era morto da pochi istanti in un letto d’ospedale davanti a lei, ma questo non le ha impedito di scattare quella foto, ossessionata com’è dalla sua immagine sui social, e postarla su Instagram e ...

Real Madrid - presentazione del portiere Andriy Lunin [foto] : 1/8 AFP/LaPresse ...

MINI Cooper SE Countryman All4 : quattro esemplari protagonisti dell’avventura Panamericana [foto] : Per sei settimane, le tre MINI Cooper SE Countryman All4 viaggeranno attraverso città meravigliose dell’America Latina e paesaggi naturali mozzafiato Nella città di Dallas,Texas, incomincia l’avventura Panamericana per gli equipaggi di tre MINI Cooper SE Countryman All4 (consumo di carburante combinato: 2,5 – 2,4 l / 100 km; 13,7 – 13,4 kWh / 100 km, emissioni combinate di CO2 dal carburante: 56 – 55 g / km). ...

Maltempo in Sicilia : dal giorno più caldo dell’anno al devastante vento di oggi - e adesso arriva la pioggia [foto] : 1/10 ...

La malattia di Sergio Marchionne - l’indiscrezione sul tumore e il drammatico incidente durante l’intervento : ecco le ultime foto del manager : Continuano a rimanere avvolte nel mistero le reali condizioni di salute di Sergio Marchionne, che è ricoverato in “coma profondo” in una clinica di Zurigo in “condizioni irreversibili“, alla presenza dei familiari. I dirigenti del gruppo Fiat Chrysler continuano a parlare del manager che ha risollevato l’azienda con scelte coraggiose e lungimiranti come se fosse già morto, al passato. L’indiscrezione lanciata ...

Roma - Hyundai è il nuovo sponsor/ foto - comparirà sul retro delle maglie : accordo fino al 2021 : Roma, Hyundai è il nuovo sponsor. Foto, comparirà sul retro delle maglie: accordo fino al 2021 con la compagnia automobilistica della Sud Corea. Soddisfazione da ambo le parti(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:17:00 GMT)

L’attrice Laura Chiatti attacca il direttore del settimanale Di Più - Sandro Mayer - dopo l’uscita di un servizio fotografico che la ritrae in alcune foto “modificate”. Ecco cosa è successo (foto) : Laura Chiatti furiosa sbotta contro Sandro Mayer: “Smetta di denigrarmi, si dia pace signor pinco pallo” L’attrice attacca il direttore del settimanale Di Più dopo l’uscita di un servizio fotografico che la ritrae con una pancia più rotonda del solito: “Finta”, dichiara lei Laura Chiatti contro Sandro Mayer. Nella serata di ieri l’attrice ha pubblicato sui social alcuni scatti tratti da un servizio ...