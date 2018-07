huffingtonpost

: RT @nelloscavo: Leggendo certi post mi domando se all'università del Trota non debbano adottare il numero chiuso. Davvero troppi laureati i… - mar_perroni : RT @nelloscavo: Leggendo certi post mi domando se all'università del Trota non debbano adottare il numero chiuso. Davvero troppi laureati i… - sissyalleluya : Ho chiuso tutti i miei account social l'anno scorso. Ecco com'è cambiata la mia vita - L'HuffPost - HuffPostItalia : Ho chiuso tutti i miei account social l'anno scorso. Ecco com'è cambiata la mia vita -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Questo blog è apparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoNei sette anni trascorsi da quando per la prima volta implorai mia madre perché mi lasciasse creare un mio profilo Facebook, ho provato (e fallito) a ridurre il mio utilizzo deiun'infinità di volte.Ho cancellato app dal telefono, lanciato "mini-sfide" a me stessa - come verificare quanto tempo riuscivo a resistere senza postare – ho persino disattivato iprofili.Questi approcci non hmai funzionato a lungo, però. Come avrebbero potuto? Sono una millennial. Imedia sono stati il mio annuario, il mio diario scolastico, il mio giornale quotidiano, il mio album fotografico, il mio personale team di Pubbliche Relazioni e parte del mio sostentamento come professionsita della comunicazione e scrittrice freelance. Ho persino avuto ...