Italia-Francia - Europei pallanuoto femminile 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Vincere e attendere gli altri verdetti: il Setterosa chiude il proprio girone preliminare agli Europei di pallanuoto femminile andando a sfidare la Francia. Match con le transalpine dove le azzurre guidate da Fabio Conti partono ovviamente con i favori del pronostico. Andiamo a vedere l’orario d’inizio e come vedere in TV la partita. La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due gare, ...

Aiutò 8 persone a passare in Francia - condannata attivista Italiana : Il tribunale di Aix-en-Provence ha condannato in appello a sei mesi di carcere, pena sospesa, Francesca Peirotti, attivista di Cuneo arrestata nel novembre 2016 a Mentone. Qui le autorità francesi l'...

Softball - Europei Under 19 : nuovo successo dell’Italia nella seconda fase - Francia travolta per 17-0 : L’Italia prosegue la sua marcia agli Europei Under 19 di Softball, superando senza fatica la Francia per 17-0. La partita finisce dopo tre inning proprio in considerazione dell’estremamente ampio divario tra le due nazionali. Le azzurre torneranno in campo domani alle 14 contro la Gran Bretagna in quel di Ronchi dei Legionari. L’incontro è senza storia fin da subito, con Alessandra Rotondo, Andrea Howard ed Elisa Princic in ...

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i risultati della quarta giornata. L’Italia evita ai quarti Francia e Portogallo : Va in archivio la quarta giornata degli Europei di Hockey su pista: nessuna sorpresa tra i risultati odierni, e così domani Portogallo e Francia nel Girone A, e Spagna ed Italia nel Girone B, si giocheranno il primo posto. Gli azzurri sono certi ormai di evitare lusitani e transalpini nei quarti di finale. Girone A risultati quarta giornata Francia-Svizzera 5-2 Austria-Portogallo 1-15 Riposa: Andorra Classifica dopo la quarta giornata Portogallo ...

Softball - Europei U19 2018 : Italia molto facilmente vittoriosa contro l’Ucraina - seconda fase con Repubblica Ceca - Francia e Gran Bretagna : Dopo aver messo a segno 32 punti contro Israele, la Nazionale giovanile di Softball regola senza alcun problema anche l’Ucraina, superata col punteggio di 16-0 nel giro di tre inning. Per le azzurre, l’impegno si sposta ora nel secondo girone, che inizia subito: in questo mercoledì, alle 11:45 il primo impegno odierno sarà quello contro la Repubblica Ceca a Cervignano del Friuli, l’altro si terrà alle 18:30 a Staranzano e vedrà ...

Hockey su pista - Europei 2018 : la Spagna sommerge la Germania e resta a contatto con l’Italia - la Francia bracca il Portogallo : Il primato del gruppo B è una questione tra Italia e Spagna agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna. Gli azzurri hanno prevalso nettamente contro l’Olanda, portando a +40 la differenza reti, ma gli iberici hanno inflitto una dura lezione alla Germania, imbattuta fino a ieri e sconfitta dalle Furie Rosse con un pesante 7-1 con sei diversi marcatori a segno e la doppietta di uno straripante Raul Marin. La Spagna si conferma così la ...

Francia 'africana' campione del mondo - gufo Salvini : 'Meglio la musica Italiana' : Come spesso accade nella storia, lo sport è portatore di speranza e la nazionale di Deschamps è l'emblema di una nazione che vince unita sotto una bandiera al di là delle differenze nelle origini . ...

Dall'Italia alla Francia in pedalò : così i migranti hanno beffato la Gendarmerie : Tutti gli occhi di Gendarmerie e reparti speciali della polizia francese erano sul confine terrestre di Ponte San Ludovico, valico di confine nel comune di Ventimiglia, anche a causa di alcune manifestazioni di...

LA FRANCIA HA VINTO I MONDIALI 2018/ Video - “siamo campioni” : in questo successo c'è un po' d'Italia : La FRANCIA ha VINTO i MONDIALI: Video, “siamo campioni”. Esultanza sfrenata di Macron, festa a Parigi dove risuona ad ogni angolo di strada l'inno nazionale, la Marsigliese(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 15:53:00 GMT)

Francia campione - il Louvre festeggia con la Gioconda - ma è polemica : “Simbolo dell’arte Italiana” : Il Louvre pubblica sul suo account Twitter una foto della Gioconda dell'italiano Leonardo da Vinci per festeggiare la vittoria francese ai Mondiali di calcio ed è subito polemica. Rinverdendo l'antica bufala secondo cui il dipinto della Monna Lisa sarebbe stata trafugata da Napoleone Bonaparte durante la Campagna d'Italia. In realtà, fu lo stesso Leonardo a portarla in Francia nel 1517.Continua a leggere

Tudor : “Croazia a testa alta - Francia ha vinto con gioco all’Italiana” : “La Croazia ha perso perché la Francia è stata più brava. Poi se si fa una analisi precisa si può parlare di dettagli, di un rigore che si poteva non dare. Alla fine loro sono stati più bravi, hanno fatto 4 gol. Voglio fare i complimenti alla Croazia che ha fatto un grande torneo di orgoglio e di grande qualità”. Fa i complimenti alla Croazia uscita a testa alta dalla finale mondiale persa contro la Francia l’ex giocatore ...

Italia sveglia - invece di rosicare impara dalla Francia : Dodici anni fa la Nazionale azzurra vinceva il Mondiale proprio contro la Francia, oggi i transalpini sono campioni del mondo e vice-campioni d’Europa mentre gli azzurri… L’Italia rosica, la Francia vince. Sono passati dodici anni da quella notte di Berlino che tutto il popolo Italiano tiene bene impressa nella mente, compresa la Federazione, ancoratasi a quel successo e incapace di ripartire. Lapresse/Marco Rosi I ...