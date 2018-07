IL VOLO | UNA NOTTE MAGICA | TRIBUTO AI TRE TENORI I retroscena | Noi | tre ragazzi

Il VOLO : Una notte magica - tributo ai tre tenori/ Il successo del tour estivo (Replica) : Una notte magica – tributo ai tre tenori, ecco le anticipazioni dell'evento musicale in replica su Canale 5: Il Volo "torna" con il concerto da Firenze, i dettagli.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:06:00 GMT)

PLACIDO DOMINGO/ Pronto a guidare Il VOLO a Firenze (Una notte magica) : PLACIDO DOMINGO si prepara ad un'estate piena di impegni lavorativi. Stasera lo vedremo su Canale 5 nella replica di Una notte magica. Pronto a cantare con Il Volo(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 11:37:00 GMT)

Ferrero : 'Sabatini una testa di caVOLO - mi diede appuntamento alle 18 in un cinema per presentarsi 4 ore dopo e...' : 'Sabatini mi incuriosì appena entrai in questo mondo. Volevo Romagnoli: per parlarne mi diede appuntamento al cinema Adriano, alle 6 di un sabato pomeriggio. Questo principe del calcio, senza ...

Usa - bimbo malato di cancro scrive le sue ultime VOLOntà : il mio funerale sarà una festa : Garrett Matthias, aveva 5 anni e, alla sua eta', si dovrebbe scrivere la lettera a Babbo Natale o i regali che si desiderano per il proprio compleanno. Questo bimbo americano, però, era malato di cancro [VIDEO] e, nelle scorse settimane, ha deciso di dettare alla mamma le sue ultime volonta'. La sua è stata una richiesta commovente e straziante: Vorrei che il mio funerale sia una grande festa, con tanti ghiaccioli e giochi gonfiabili. Lo scorso ...

Precipita con l’auto da scogliera e fa un VOLO di 70 metri : ritrovata viva dopo una settimana : Precipita con l’auto da scogliera e fa un volo di 70 metri: ritrovata viva dopo una settimana Un volo di 70 metri a bordo della sua auto, finita giù dalla scogliera. Poi sette giorni tra gli scogli, potendosi rifugiare solo nell’auto. Ma la 23enne Angela Hernandez è stata incredibilmente ritrovata viva dopo una settimana: grazie […] L'articolo Precipita con l’auto da scogliera e fa un volo di 70 metri: ritrovata viva dopo una ...

Germania - atterraggio di emergenza per un VOLO Ryanair : 33 ricoverati a causa di una perdita di pressione in cabina : Durante il volo Ryanair Dublino-Zadar decollato venerdì sera si sono registrati una serie di problemi a bordo causati da un'improvvisa perdita di pressione in cabina. 33 passeggeri sono stati trasportati in ospedale e dimessi in mattinata perché lamentavano mal di testa e mal di orecchie, ma a quanto si apprende nessuno di loro ha avuto gravi conseguenze.Continua a leggere

Salvini ha pubblicato una foto del taVOLO sull'immigrazione convocato al Viminale : Matteo Salvini ha diffuso sui social una sua foto al tavolo di "lavoro sui temi di immigrazione, sicurezza e lotta a scafisti e terroristi", convocato al Viminale "in preparazione degli incontri di oggi e domani a Innsbruck". Nella citta' austriaca, ha ricordato, "vedrò gli altri ministri dell'Interno europei, io non mi fermo". In preparazione degli incontri di oggi e domani a #Innsbruck, ...