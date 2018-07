Reparto chiuso | revoca incarico primario

Reparto chiuso - Asl Napoli revoca incarico a primario : Il direttore generale Forlenza: "Leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario". Ma Eugenio Bennato lo difende: "Non merita il massacro"

Reparto chiuso per la festa del primario : ministro a Napoli per accertare responsabilità : Reparto chiuso 'per festa'. Era sembrata una fake news. E anche il neoministro alla Salute, la pentastellata Giulia Grillo, sulle prime stentava a crederci. Un primario fresco di nomina che fa chiudere un Reparto in un Ospedale pubblico per consentire a tutto il personale di trasferirsi in massa a un party organizzato per festeggiare la sua promozione. E invece pare sia tutto vero: Francesco Pignatelli, 60 anni, soprannominato il 'principe' per ...

Reparto chiuso - Grillo : “Primario ha gettato discredito - si scusi” : Reparto chiuso, Grillo: “Primario ha gettato discredito, si scusi” Reparto chiuso, Grillo: “Primario ha gettato discredito, si scusi” Continua a leggere L'articolo Reparto chiuso, Grillo: “Primario ha gettato discredito, si scusi” proviene da NewsGo.

Reparto chiuso all'Ospedale del Mare - il ministro Grillo : 'No allo scaricabarile' : 'Se c'è il personale di un intero Reparto che se n'è andato, chiudendo bellamente per due giorni e spostando pazienti come se fossero pacchi postali, per garantire la partecipazione a una festa, non ...

Reparto chiuso all'Ospedale del Mare - il ministro Grillo : «No allo scaricabarile» : «Se c'è il personale di un intero Reparto che se n'è andato, chiudendo bellamente per due giorni e spostando pazienti come se fossero pacchi postali, per garantire...

Napoli - Reparto chiuso : “Entro 48 ore la relazione degli ispettori” : “Quanto è avvenuto non può restare impunito. Ho giù inviato i carabinieri dei Nas e attivato una ispezione del ministero che entro 48 ore mi farà avere una relazione dettagliata. Ci comporteremo di conseguenza, col polso fermo.” Così il ministro della Salute Giulia Grillo in una nota dopo la visita all’ospedale del Mare di Napoli ribadendo che quello che è successo sabato scorso “è intollerabile e inaccettabile” e ...

Reparto chiuso per festa primario - Grillo : "Relazione in 48 ore" : Oltre ad aver inviato i carabinieri del Nas, " è in corso un'ispezione del ministero che entro 48 ore mi porterà una relazione sul tavolo . Tutto quello che concretamente era possibile fare, lo stiamo ...

Reparto chiuso per la festa del primario : ministro a Napoli per accertare responsabilità : Reparto chiuso 'per festa'. Era sembrata una fake news. E anche il neoministro alla Salute, la pentastellata Giulia Grillo, sulle prime stentava a crederci. Un primario fresco di nomina che fa chiudere un Reparto in un ospedale pubblico per consentire a tutto il personale di trasferirsi in massa a un party organizzato per festeggiare la sua promozione. E invece pare sia tutto vero: Francesco Pignatelli, 60 anni, soprannominato il 'principe' per ...

Napoli - Reparto ospedale chiuso per festa : primario Pignatelli sospeso : Napoli, reparto ospedale chiuso per festa: primario Pignatelli sospeso Napoli, reparto ospedale chiuso per festa: primario Pignatelli sospeso Continua a leggere L'articolo Napoli, reparto ospedale chiuso per festa: primario Pignatelli sospeso proviene da NewsGo.

Festa del primario - Reparto chiuso. De Luca : 'Livelli d'imbecillità che è difficile prevedere' : 'Ci sono livelli di imbecillità che è difficile prevedere sulla faccia della terra'. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in merito alla chiusura dell'unità operativa di ...

Napoli - ministra Grillo all'Ospedale del Mare/ Reparto chiuso per festa primario : “Non doveva accadere” : Napoli, ministra Giulia Grillo all'Ospedale del Mare dopo il caso del Reparto chiuso per festa primario: “Non doveva accadere”. Oggi pomeriggio ispezione. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:25:00 GMT)

Napoli - Reparto chiuso in ospedale per la festa del primario : scatta l’ispezione : Napoli, reparto chiuso in ospedale per la festa del primario: scatta l’ispezione Napoli, reparto chiuso in ospedale per la festa del primario: scatta l’ispezione Continua a leggere L'articolo Napoli, reparto chiuso in ospedale per la festa del primario: scatta l’ispezione proviene da NewsGo.

Napoli - Reparto ospedale chiuso per festa : primario Pignatelli sospeso : E' stato sospeso sine die Francesco Pignatelli, primario di chirurgia vascolare dell'ospedale del Mare di Napoli, finito nell'occhio del ciclone per aver chiuso il reparto per consentire a tutti di ...

Reparto chiuso per festa - Pignatelli : “Ho fatto risparmiare l’ospedale : Reparto chiuso per festa, Pignatelli: “Ho fatto risparmiare l’ospedale Reparto chiuso per festa, Pignatelli: “Ho fatto risparmiare l’ospedale Continua a leggere L'articolo Reparto chiuso per festa, Pignatelli: “Ho fatto risparmiare l’ospedale proviene da NewsGo.