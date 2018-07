MotoGP | ufficiale | Daniel Pedrosa si ritira a fine anno

MotoGP – Squadra satellite Yamaha : l’Angel Nieto Team esce allo scoperto - c’è il primo annuncio ufficiale : Il cerchio sta per chiudersi: il primo annuncio ufficiale sul possibile nuovo Team satellite Yamaha Negli ultimi giorni la Yamaha e la sua Squadra satellite sono l’argomento più chiacchierato nel paddock della MotoGp. Tutto sta piano piano prendendo forma: ieri Dani Pedrosa ha annunciato che al Sachsenring comunicherà ufficialmente il suo futuro, mentre oggi arriva un’altra importante notizia che fa pensare che il cerco si stia ...

MotoGP – Ora è ufficiale : Jack Miller nel 2019 sarà in sella ad una Ducati Pramac : Jack Miller sarà per un altro anno un pilota della Ducati Pramac, firmato il rinnovo di contratto con il team di Francesco Guidotti Jack Miller sarà anche nel 2019 un pilota della Ducati Pramac e come Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci (del team ufficiale) siederà in sella alla Desmosedici GP 19. Un bel salto di qualità per l’inglese, che con la dipartita di Petrux, diventa il pilota di punta del team di Francesco Guidotti. Miller, che ...

Suzuki MotoGP - ufficiale l'ingaggio di Mir. Con Rins nel 2019 : ufficiale, Joan Mir correrà in MotoGP con la Suzuki nel 2019. Lo ha comunicato la Casa giapponese oggi con una nota stampa. Dunque il giovane spagnolo, che attualmente corre in Moto2, va a occupare la ...

MotoGP - UFFICIALE : Andrea Iannone correrà in Aprilia nelle prossime due stagioni : Dopo l’ufficialità del divorzio tra Andrea Iannone e la Suzuki, è arrivata pure quella del passaggio del pilota italiano in Aprilia, con cui correrà per le prossime due stagioni. Si trattava soltanto di una formalità e il tanto atteso annuncio è arrivato. Iannone affiancherà lo spagnolo Aleix Espargaro, ma soprattutto creerà un binomio tutto italiano con la moto della casa di Noale. Il passaggio di Iannone in Aprilia rappresenta ...

MotoGP - è ufficiale : Petrucci alla Ducati e Lorenzo alla Honda : Tutta "made in Italy" la coppia di piloti della Ducati nel 2019. Dopo l'addio di Jorge Lorenzo, Ducati ha annunciato l'arrivo di Danilo Petrucci per la prossima stagione. "Posso solo...

MotoGP - ufficiale l'accordo tra Lorenzo e la Honda : MARQUEZ - Lorenzo E ancora: ' Dal 2019, Lorenzo diventerà compagno di squadra del quattro volte campione del mondo di MotoGp Marc Marquez: due grandi campioni con grande talento e grandi speranze che ...

