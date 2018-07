Migranti - la nave Diciotti arrivata a Trapani : «La nave Diciotti sta attraccando a Trapani. Nel frattempo proseguono gli accertamenti giudiziari volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a...

Nave Diciotti in porto a Trapani : si profila una denuncia per due Migranti : «Non è una protesta politica. Ma un invito a non far morire bambini, che quasi tutti indossano magliette rosse,, donne e uomini in mare».

Migranti - nave Diciotti è attraccata al porto di Trapani | : L'imbarcazione della Guardia costiera con a bordo 67 persone, soccorse il 9 luglio dal cargo Vos Thalassa, è approdata nel porto siciliano. Indagini sulla presenza di scafisti a bordo e sulla presunta ...

Migranti : nave Diciotti fa ingresso nel porto di Trapani : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - La nave 'Diciotti' della Guardia costiera, dopo quattro ore di attesa in rada, sta facendo ingresso nel porto di Trapani. A bordo ci sono 67 immigrati, tra cui donne e bambini.

Migranti - fonti Mit : la nave Diciotti sta attraccando a Trapani : "La nave Diciotti sta attraccando a Trapani. Proseguono gli accertamenti volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a repentaglio la vita dell'equipaggio del ...

Nave Diciotti verso Trapani : si profila una denuncia per due Migranti : «Non è una protesta politica. Ma un invito a non far morire bambini, che quasi tutti indossano magliette rosse,, donne e uomini in mare».

Migranti : nave Diciotti sta attraccando a Trapani - in corso accertamenti : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – La nave Diciotti sta attraccando a Trapani. Nel frattempo proseguono gli accertamenti giudiziari volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a repentaglio la vita dell’equipaggio del Vos Thalassa. E’ quanto s’apprende da fonti del Mit. L'articolo Migranti: nave Diciotti sta attraccando a Trapani, in corso accertamenti sembra essere il primo su ...

Migranti - la nave Diciotti in attivo a Trapani : «La nave Diciotti sta attraccando a Trapani. Nel frattempo proseguono gli accertamenti giudiziari volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a...

Migranti - la nave Diciotti in attivo a Trapani : «La nave Diciotti sta attraccando a Trapani. Nel frattempo proseguono gli accertamenti giudiziari volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a...

Migranti - polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti : Migranti, polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti Migranti, polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti Continua a leggere L'articolo Migranti, polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti proviene da NewsGo.

Migranti - la nave Diciotti resta in rada : dal Viminale nessuna indicazione sullo sbarco : È rimasta nel tratto di mare antistante il porto di Trapani la nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 67 Migranti soccorsi 4 giorni fa dal cargo Vos Thalassa. Dopo essersi avvicinata...

Migranti : dal Viminale nessuna indicazione sull'attracco della nave 'Diciotti' : Dal Viminale non è ancora arrivata nessuna indicazione sull'attracco della nave Diciotti, ora al largo del porto di Trapani. Lo riferiscono fonti qualificate. A bordo della nave si trovano 67 Migranti ...

Migranti - nave Diciotti a Trapani ma resta in rada : in corso inchiesta su eventuali scafisti a bordo e sui disordini : Inizialmente stava per entrare in porto, poi il cambio di rotta. La nave Diciotti con a bordo i 67 Migranti soccorsi nei giorni scorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasbordati sulla imbarcazione della Guardia costiera italiana è davanti alle coste di Trapani, ma per ora resta in rada. Secondo quanto scrive l’Ansa, la decisione dipende dall’inchiesta in corso per identificare eventuali scafisti che potrebbero essere stati salvati ...

Migranti - la nave Diciotti bloccata in rada. Salvini non molla : “Senza arresti non sbarca nessuno” : La nave Diciotti potrebbe approdare a fine giornata a Trapani. Per i due Migranti responsabili del presunto ammutinamento la polizia di stato al momento non è arrivata all'individuazione di elementi talmente gravi da consentire un fermo prima dello sbarco come aveva chiesto il ministro dell'Interno Salvini. Ciò ha fatto infuriare il capo del Viminale e la nave, che stava entrando in porto, ha avuto ordine di fare marcia indietro.Continua a ...