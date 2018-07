Scommesse | quota unica per Moto GP | Wimbledon | Tour e finale dei Mondiali

Tour de France 2018 : i favoriti. Le quote dei book-makers per le Scommesse. Froome quotato a 2 - 75 - Nibali a 10 : Si avvicina l’inizio del Tour de France 2018, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, che prenderà il via il prossimo 7 luglio. Andiamo a scoprire quali sono i favoriti per la vittoria finale, attraverso le quote dei book-makers per le scommesse. Per quanto riguarda SNAI il favorito resta sempre Chris Froome: nonostante le fatiche del Giro d’Italia e le tantissime polemiche, il britannico va a caccia della clamorosa doppietta giallo-rosa ...