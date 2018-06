Giffoni 2018 | concerti di Max Gazzè | Ermal Meta | Ultimo | Fabrizio Moro | Benji e Fede e

Tutti gli ospiti di Giffoni Music Concept 2018 - da Ermal Meta e Fabrizio Moro a Benji e Fede : programma completo : Anche Ermal Meta , Fabrizio Moro , Benji e Fede e Annalisa tra gli ospiti di Giffoni Music Concept , la leg Music ale del Giffoni Film Festival dal 20 al 28 luglio a Giffoni Vallepiana. Previsti incontri e masterclass con i protagonisti, così come avviene ogni anno in occasione della kermesse dedicata al cinema e ai più giovani. Tanti gli artisti che prenderanno parte all'evento, a cominciare da Ermal Meta e Fabrizio Moro , più recenti vincitori ...

I film in concorso al Giffoni Film Festival 2018 : in gara anche undici italiani : Sono 99, tra lungometraggi e cortometraggi, i Film in concorso alla 48esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio. Fra queste ben 11 sono realizzate e prodotte in Italia.