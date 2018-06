Marocchino espulso dall' Italia per vicinanza al terrorismo islamico

Viminale : espulso Marocchino vicino all'estremismo islamico : Un marocchino di 28 anni, nato a Tunisi, è stato espulso dall'Italia, con accompagnamento alla frontiera. Secondo il Viminale, l'uomo sarebbe vicino ad ambienti dell'estremismo islamico. Detenuto per ...

Terrorismo : espulso Marocchino : ANSA, - ROMA, 6 GIU - È stato espulso con accompagnamento alla frontiera, eseguito da personale della Polizia di Stato, un cittadino marocchino Rachid Assarag, considerato contiguo agli ambienti dell'...

Chieti. Espulso Marocchino per motivi di sicurezza : Chieti. Espulso marocchino per motivi di sicurezza – E’ stato emesso un provvedimento di ”Rifiuto di ingresso e soggiorno in area Schengen” per motivi di sicurezza nazionale nei confronti di un cittadino marocchino, Ouahbi Ahmed Taib, di 34 anni, residente a San Salvo (Chieti). Il provvedimento – secondo un comunicato – scaturisce da un’attività di indagine svolta dai Carabinieri del Ros e del Comando ...

Terrorismo - espulso 41enne Marocchino : inchiodato da una "confidenza" in carcere : Voleva compiere un attentato nel nostro Paese. Un marocchino di 41 anni, già detenuto presso la Casa di reclusione di Busto Arsizio (Mi) per reati contro la persona, è stato espulso dal territorio...

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha salvato dall'espulsione un uomo di 50 anni, di origini nord africane, nonostante sia considerato un pericolo sociale. L'uomo ha una condanna sulle spalle di 1 anno e 6 mesi di reclusione per spaccio di droga. Proprio per questo motivo, quando ha presentato l'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno, gli è stata negata, in quanto considerato un pericolo per la collettivita'. Il Tar però con

Marocchino spacciatore e pericoloso non viene espulso : è padre di famiglia : Il Tribunale Amministrativo Regionale ha salvato dall'espulsione un uomo di 50 anni, di origini nord africane, nonostante sia considerato un pericolo sociale. L'uomo ha una condanna sulle spalle di 1 anno e 6 mesi di reclusione per spaccio di droga. Proprio per questo motivo, quando ha presentato l'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno, gli è stata negata, in quanto considerato un pericolo per la collettività. Il Tar però con una ...

Terrorismo a Foggia : espulso Marocchino legato all’Isis/ Ultime notizie : pericoloso per la sicurezza nazionale : Terrorismo a Foggia: espulso marocchino legato all’Isis, Ultime notizie: pericoloso per la sicurezza nazionale. Nuovo colpo delle forze dell'ordine, che hanno allontanato un migrante(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:52:00 GMT)

Viminale - espulso Marocchino per motivi di sicurezza : sono 277 estremisti religiosi rimpatriati da 2015 : Un cittadino marocchino è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato. Con questa espulsione, la 40esima del 2018, sono 277 i soggetti gravitanti in ambienti dell'...

Terrorismo : espulso un Marocchino : ANSA, - BARI, 5 MAG - Un marocchino di 40 anni ritenuto pericoloso per la sicurezza nazionale è stato espulso dalla Digos della questura di Bari, su disposizione del prefetto di Foggia. Al quarantenne,...

Terrorismo - espulso un Marocchino : fermato all'aeroporto di Bologna : stato identificato all'aeroporto di Bologna mentre stava per lasciare l'Italia un marocchino di 40 anni ritenuto pericoloso per la sicurezza nazionale: l'uomo è stato espulso dalla Digos della ...

Espulso dall’Italia un Marocchino vicino ad imam “radicale” : Il 40enne è stato rimpatriato con un volo da Bologna dopo che un’inchiesta della Digos ha provato che partecipava alle lezioni di un predicatore che invitava all’odio per l’occidente

Presente a lezioni di islam radicale - espulso Marocchino : Roma, 5 mag. , askanews, Un cittadino marocchino è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato. Con questa espulsione, ricorda il Viminale in una nota, la 40esima del ...