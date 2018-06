Sky | ecco le novità in onda e on demand in arrivo a luglio

La Serie A su Sky : ecco come vedere le gare dalla nuova stagione : A partire dalla prossima stagione Sky trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno di campionato L'articolo La Serie A su Sky: ecco come vedere le gare dalla nuova stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Monte Terminillo Sky Race - il 24 giugno la gara in quota per l'Alcli : ecco le novità di quest'anno : Il 24 giugno torna la 'Monte Terminillo Sky Race' e quest'anno con qualche piccola novità. La gara che nasce per ricordare Salvatore Signorino, atleta del Gruppo Sportivo Forestale dello Stato, ...

Chi è Monica Bertini? Da Sky a Mediaset per i Mondiali 2018 - ecco la giornalista (moglie di un calciatore) di ‘Casa Russia’ [GALLERY] : Bella, affascinante e talentuosa: ecco Monica Bertini la padrona di casa del programma Mediaset ‘Casa Russia’ dedicato ai Mondiali 2018 Non solo Belen Rodriguez ed Ilary Blasi saranno le sexy protagoniste del palinsesto Mediaset dei programmi dei Mondiali di Russia 2018. Anche Monica Bertini farà parte dello splendido parterre femminile della squadra pronta a sbarcare in tv per commentare la competizione iridata. Più precisamente la ...

Sky si fa in tre : ecco la nuova offerta fibra : Grandi novità per Sky che triplica superando le barriere e lanciando anche un’offerta Sky fibra destinata a rivoluzionare il mercato televisivo: ecco le novità Sky lancia da oggi sul mercato una nuova offerta: Sky fibra. Si tratta di una piccola grande rivoluzione nel cielo televisivo che consentirà da oggi a tutti i clienti di poter avere tutto il pacchetto SKY HD anche tramite la rete fibra. Scopriamo nel dettaglio tutte le novità e i ...

Ecco i canali Sky in arrivo sul digitale terrestre : Arrivano i canali Sky sul digitale terrestre . In virtù dell' accordo commerciale siglato lo scorso 30 marzo tra Mediaset e Sky Italia , dal 5 giugno alcuni canali di cinema, serie tv, intrattenimento ...

Ecco i canali Sky in arrivo sul digitale terrestre : Roma, 1 giugno (AdnKronos) – Arrivano i canali Sky sul digitale terrestre. In virtù dell’accordo commerciale siglato lo scorso 30 marzo tra Mediaset e Sky Italia, dal 5 giugno alcuni canali di cinema, serie tv, intrattenimento e sport finora disponibili solo su Sky saranno visibili anche sulla piattaforma pay Premium attiva sul digitale terrestre. In particolare, saranno 7 i canali Sky che andranno ad arricchire l’offerta ...

Premium su Sky : ecco i nuovi canali Mediaset inclusi nell’offerta del satellite : Sky, Mediaset Premium nuovi contenuti in arrivo da Mediaset Premium su Sky. A partire dai primi di giugno, sull’emittente satellitare arriveranno nuovi canali targati Mediaset, senza costi aggiuntivi sui listini, come effetto del duplice accordo commerciale siglato lo scorso marzo tra il Biscione e Sky. Dopo che, già nell’aprile scorso, su Sky si erano accesi i primi canali Premium, ora – a partire dal 4 giugno prossimo ...

Sky su Premium : ecco l’offerta dei canali satellitari sul digitale terrestre di Mediaset : Sky, Mediaset Premium Il duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset prosegue i suoi effetti nel cambiamento della geografia televisiva delle due emittenti. Su Sky, infatti, sono in imminente arrivo nuovi contenuti e nuovi canali targati Mediaset senza costi aggiuntivi sui listini. Al contempo, l’accordo siglato lo scorso marzo porterà nuovi canali Sky a pagamento anche sul digitale terrestre. Dopo che, già nell’aprile scorso, su ...

Sky : ecco l’offerta sul digitale terrestre Premium : Sky, Mediaset Premium Il duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset prosegue i suoi effetti nel cambiamento della geografia televisiva delle due emittenti. Su Sky, infatti, sono in imminente arrivo nuovi contenuti e nuovi canali targati Mediaset senza costi aggiuntivi sui listini. Al contempo, l’accordo siglato lo scorso marzo porterà nuovi canali Sky a pagamento anche sul digitale terrestre. Dopo che, già nell’aprile scorso, su ...

Sky : ecco l’offerta sul digitale terrestre : Sky, Mediaset Premium Il duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset prosegue i suoi effetti nel cambiamento della geografia televisiva delle due emittenti. Su Sky, infatti, sono in imminente arrivo nuovi contenuti e nuovi canali targati Mediaset senza costi aggiuntivi sui listini. Al contempo, l’accordo siglato lo scorso marzo porterà nuovi canali Sky a pagamento anche sul digitale terrestre. Dopo che, già nell’aprile scorso, su ...

Scommesse per tutti : ecco come cresce l'offerta Sky Bet : Puoi scegliere tra decine di eventi e discipline sportive in tutto il mondo. Nel calcio, ad esempio, il nucleo dell'offerta è rappresentato dalle Scommesse tradizionali - come quelle sui mercati 1X2, ...

Scommesse per tutti : ecco come cresce l'offerta Sky Bet : Puoi scegliere tra decine di eventi e discipline sportive in tutto il mondo. Nel calcio, ad esempio, il nucleo dell'offerta è rappresentato dalle Scommesse tradizionali - come quelle sui mercati 1X2, ...

Nessuno provi a fermare The Rock! Ecco il nuovo trailer di Skyscraper - anche in italiano - Best Movie : Durante un viaggio in Cina, però, si troverà intrappolato nel più alto edificio del mondo assieme alla propria famiglia; va anche tutto benissimo, peccato solo che in giro ci siano dei ...

Sky - ecco le serie tv in onda e on demand a giugno : L’estate delle serie tv offerte da Sky parte con un mix di storie classiche e di grande adrenalina. A giugno, infatti, vedremo non solo l’attesa ultima stagione della serie spionistica The Americans, ma andremo anche in Australia per il mistero di Picnic At Hanging Rock e per le avventure sentimentali di 800 Words. Ma le novità arrivano anche sull’on demand, grazie alla nuova produzione targata Maccio Capatonda. serie tv in ...