Municipi Roma | ' effetto Raggi' | anche Montesacro al centrosinistra

Ballottaggio. Stravince Matteo Salvini - Municipio III a Roma alle sinistre : “Storiche vittorie della Lega in comuni amministrati dalla sinistra da decenni: grazie!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci

Risultati ballottaggio Municipio III a Roma : vince il centrosinistra - : L'ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino Giovanni Caudo ottiene la vittoria a Montesacro. È la seconda circoscrizione che il Pd soffia al Movimento 5 stelle, dopo la vittoria al primo turno ...

Al centrosinistra Municipio III di Roma : 1.32 CANDIDATO oggi I turno % % CAUDO 56,71 42,06 centrosinistra BOVA 43,29 33,81 Centrodestra

Dal terzo Municipio di Roma - alcune proposte per Potere al popolo : Allora, senza una rottura con questa politica è impossibile pensare un cambiamento che rovesci il tavolo istituzionale. Potere al popolo non è la vecchia politica, ma nemmeno quella nuova, Potere al ...

Roma - M5s ko nel voto dei Municipi : i consiglieri vogliono la testa delle assessore Montanari - Gatta e Meleo : Decoro, lavori pubblici e trasporti. Ovvero: Pinuccia Montanari, Margherita Gatta e Linda Meleo. Tre competenze, tre nomi sul banco degli imputati. Virginia Raggi non ha preso bene le nette sconfitte nei municipi. Specialmente quella occorsa a Montesacro, dove la sindaca ci aveva messo personalmente la faccia, sostenendo la già sfiduciata Roberta Capoccioni. Non che ci si aspettasse di vincere, ma l’obiettivo di arrivare al ballottaggio in ...

M5S ko - persi i due Municipi romani e flop nel Lazio : III Municipio Roma Centrosinistra avanti Caudo al ballottaggio Quattro mesi senza un governo politico. E così uno dei Municipi più grandi della Capitale, il III , Roma Montesacro, è tornato al voto. ...

M5S out nei due Municipi romani : Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Sconfitta del Movimento 5 Stelle alle elezioni municipali che si sono svolte ieri a Roma. Il movimento politico della sindaca Virginia Raggiresta fuori dalla sfida nel municipio III, dove il 24 giugno si terrà il ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Giovanni Ca

Amministrative - il M5s è fuori dai ballottaggi nei due Municipi di Roma. Vince il “modello civico” di Zingaretti : Prima cocente sconfitta per il Movimento 5 Stelle a Roma nell’era di Virginia Raggi. È andata peggio di ogni più cauta previsione per i pentastellati la tornata elettorale nei Municipi III e VIII. Arrivano terzi – con distacco – in entrambi i parlamentini, dove è andato a votare 1 elettore su 4 aventi diritto. E ora salgono a 4 su 15 i territori sicuramente non più amministrati da giunte vicine alla sindaca, con serie possibilità che queste ...

Roma - voto nei Municipi : centrosinistra batte M5s : Il vero protagonista è il calo dell'affluenza. Prevale il disincanto tra i cittadini: solo un Romano su quattro ha votato. Pentastellati in affanno, risale il centrosinistra guidato da Amedeo Ciaccheri

Schiaffo alla Raggi nei due Municipi I romani disertano le urne : Se davvero è una prova di 'mid- term', come si usa dire in America quando si rinnovano le Camere a metà del mandato di un presidente, per la Raggi è una bocciatura. Nei due Municipi romani chiamati ...

Risultati Municipi Roma " Elezioni Comunali 2018 - Sky TG24 - : Nei municipi III e VIII ha votato meno del 30% degli elettori. Movimento 5 stelle fouri da ballottaggio nel Nomentano, dove la partita sarà fra i candidati Caudo , csx, e Bova , cdx, . Alla Garbatella ...