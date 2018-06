' Marracash - 10 anni dopo' | esce oggi il nuovo feat che chiude il dissing con Fabri Fibra

Blastingnews

(Di venerdì 22 giugno 2018) È uscito- 10', la riedizione di '', primo album (omonimo) ufficiale dello storico membro della Dogo Gang, pubblicato nel 2008. Il disco, che all'epoca ebbe un ottimo riscontro, sia a livello di pubblico che di critica, è considerato da molti appassionati tra i migliori album della storia del rap italiano, oltre che uno di quei lavori fondamentali per abituare il pubblico ad un immaginario e ad un linguaggio, quello del rap, così diverso da quello caratteristico della musica che da sempre era andata per la maggiore nel nostro paese, uno di quei dischi che sono serviti a preparare il terreno per l'esplosione mainstream del rap, che si sarebbe verificata neglisuccessivi....