Salvini : “Chiudiamo tutte le cartelle Equitalia sotto i 100.000 euro” : Flat tax e calo tasse. Matteo Salvini torna a parlare di temi fiscali ed economici e affronta anche la questione delle cartelle Equitalia. “Da subito, chiudere tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100.000 euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse” dice il vicepremier e ministro dell’Interno. Quanto alla flat tax, Salvini ...

#umanitaperta contro #chiudiamoiporti : sui social c'è un referendum su Salvini : Porti italiani chiusi. È la clamorosa decisione presa domenica pomeriggio dal governo Conte e dal neoministro dell’Interno Matteo Salvini, a partire dal caso della nave Aquarius, gestita dalla ong Sos Mediteranée e da Medici senza frontiere, che nella serata di sabato aveva soccorso a 40 km dalla Libia 629 migranti - di cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini, 7 donne incinte - che si trovavano in difficoltà ...

