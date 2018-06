Nessuno come Cristiano Ronaldo | superato Puskás

Nessuno diventa rifugiato per sua scelta - la nostra risposta è "come" e non "se" aiutarli : Secondo il diritto internazionale, dicesi rifugiato"Una persona che a causa di un fondato timore di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica, è al di fuori del paese della sua nazionalità e non è in grado o, a causa di tale paura, è riluttante ad avvalersi della protezione di quel paese; o chi, non avendo una ...

Fabrizio Moro racconta la sua rabbia : ‘Nessuno mi dava retta - io come Rocky’ : “Ce l’avevo con il presidente della Repubblica, con il primo ministro. Nessuno mi dava retta. Quando non riesci a esprimerti diventi un frustrato”: sono i ricordi di Fabrizio Moro (QUI tutto quel che bisogna sapere su di lui), del suo primo periodo artistico. Il cantautore romano – che ha ammesso di aver anche avuto problemi con l’alcol e la droga – ha raccontato a Vanity Fair della sua rabbia, la prima scintilla ...

**Migranti : Toninelli - Nessuno si permetta etichettare Governo come xenofobo** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “nessuno si deve permettere di etichettare l’italia e il Governo di essere disumano e xenofobo”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. “L’Italia è il paese che ha salvato il maggiore numero di vite. nessuno si deve permettere di abbinare alla xenofobia il nostro Paese e il Governo”. ...

**Migranti : Toninelli - Nessuno si permetta etichettare Governo come xenofobo** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “nessuno si deve permettere di etichettare l’italia e il Governo di essere disumano e xenofobo”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. “L’Italia è il paese che ha salvato il maggiore numero di vite. nessuno si deve permettere di abbinare alla xenofobia il nostro Paese e il Governo”. ...

Superbike - Rea da record : a Brno vittoria numero 60 - Nessuno come lui : Per il leader iridato si tratta infatti della vittoria numero 60 in carriera, una in più del quattro volte campione del mondo Carl Fogarty che fino ad oggi deteneva il record. Il 31enne nordirlandese ...

Il primato di Pino Daniele - come lui Nessuno mai : Ma davvero qualcuno credeva che Pino Daniele fosse sostituibile, sia pur dal mucchio selvaggio del pop italiano? Davvero qualcuno credeva che bastassero le sue canzoni per non farci sentire la...

Il primato di Pino Daniele - come lui Nessuno mai : Ma davvero qualcuno credeva che Pino Daniele fosse sostituibile, sia pur dal mucchio selvaggio del pop italiano? Davvero qualcuno credeva che bastassero le sue canzoni per non farci sentire la ...

Ilva - Beppe Grillo : “Nessuno ha mai pensato di chiuderla. Riconversione e bonifica come nel bacino della Ruhr” : Non spegnerla, ma riconvertirla facendone una nuova Ruhr così che “il cielo sopra l’Ilva torni sempre più blu”. Beppe Grillo lancia dal suo blog un’idea per ‘ripensare’ Taranto e superare l’era del siderurgico, uno dei dossier più caldi che il neo-ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, dovrà trattare nelle prossime settimane e per il quale ha già ricevuto una richiesta di incontro urgente dai ...

Valentino Rossi in pole position/ Al Mugello è la settima : mai Nessuno come il Dottore! (MotoGp) : Valentino Rossi in pole position, al Mugello è la settima: mai nessuno come il Dottore! Nelle qualifiche della MotoGp al Gp Italia capolavoro del numero 46 Yamaha(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Governo - Monti : “Conte? Si presenta autorevole - ma Nessuno sa come la pensa. Spero in esecutivo di cambiamento” : “Giuseppe Conte? E’ sicuramente una figura che si presenta bene e autorevolmente. Tecnico o politico sono categorie inadeguate, perché è la prima volta che di un presidente del Consiglio nessuno sa che visione abbia sul alcuni temi della politica italiana e internazionale. E questo è un elemento di novità”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, ospite di Omnibus (La7). Monti puntualizza: ...

Parma - Nessuno come te : dalla D alla Serie A - tre promozioni di fila : Provate a spiegarlo ad Alessandro Lucarelli , simbolo e leader del Parma riemerso dal punto più basso della propria storia. Dall'inferno del crac societario culminato nella discesa tra i dilettanti al ...

Toldo si inchina a Buffon : «È un'icona. Nessuno è stato continuo come lui» : Tramite una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Francesco Toldo ha elogiato il suo ex collega ed avversario Gigi Buffon

Fisco - entrate record dal gioco d'azzardo : in Europa Nessuno come noi : Il gettito fiscale proveniente dal giochi e scommesse è sempre più rilevante: il doppio di Francia e Regno Unito, il quadruplo di Spagna e Germania. nessuno gioca e scommette quanto gli italiani...

Il Fisco ringrazia la passione degli italiani per il gioco d'azzardo : Nessuno in Europa incassa come l'Italia : Se si considera la dimensione dell'economia nazionale, ovvero si rapporta il gettito dal settore dei giochi al Prodotto interno lordo, non ci sono uguali in Europa. I dati emergono da un focus che l'...