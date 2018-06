Il talento internazionale di Elisa ai WMA in Will We Be Strangers aspettando il nuovo

optimaitalia

: Il talento internazionale di @elisatoffoli ai #WMA18 in Will We Be Strangers aspettando il nuovo album (video)… - OptiMagazine : Il talento internazionale di @elisatoffoli ai #WMA18 in Will We Be Strangers aspettando il nuovo album (video)… - enn_0000 : RT @melania20056094: @EmmaMuscatMusic la finale non è stata una finale senza di te, se ne sono accorti tutti. Godo tantissimo, hanno mandat… - ADCGroupItalia : NEXT GROUP firma la terza edizione di S.Pellegrino Young Chef Grand Finale 2018: un viaggio nel talento attraverso… -

(Di martedì 12 giugno 2018)ai WMA porta il suocon il suo ultimo singolo,we be. L'artista di Monfalcone torna sul palco dell'Arena di Verona dopo la residency del 2017 con la quale ha festeggiato i suoi primi 20 anni di carriera. Il brano è arrivato in radio a partire dal 13 aprile scorso ed è stato destinato esclusivamente al mercato online.we beè arrivato durante il tour europeo cheha condotto nelle settimane appena trascorse. La prima esibizione è stata trasmessa su Instagram, in modo che tutti i fan potessero assistere al debutto delbrano pensato per il ritorno in radio. Stando alle prime indiscrezioni, il ritorno discografico didovrebbe avvenire già a fine 2018, con undisco di inediti che darà un seguito naturale a ON. Ancora non si sa seWe Beandrà a far parte del suoprogetto discografico ...