Milano | la denuncia della Comunità ebraica | «Insulti antisemiti e saluti romani»

Milano - aggrediti due ragazzi : denunciati 12 esponenti CasaPound : La polizia di Milano, su delega dei pm Alberto Nobili e Piero Basilone, ha eseguito 12 perquisizioni a carico di altrettanti giovani esponenti del movimento CasaPound, indagati per lesioni personali ...

Milano - affittava gli appartamenti ereditati a escort d'alto bordo : denunciata : Incensurata, 45 anni, brasiliana, la donna aveva approfittato del lascito del defunto marito: i prezzi variavano dai 200 ai 700 euro la settimana

Milano : atti osceni in biblioteca davanti a una donna - denunciato : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso mentre si masturbava davanti a una donna. E' accaduto stamattina a Milano. I carabinieri della radiomobile di Milano sono intervenuti nella biblioteca comunale di via Valvassori Peroni su ri

Milano - centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto - cinque denunciati : Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto, cinque denunciati Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto, cinque denunciati Continua a leggere

Milano - corteo contro Eni : 5 anarchici denunciati/ Video - ultime notizie : Fontana ringrazia forze dell'ordine : Milano, corteo anarchici contro Eni e multinazionali: black bloc e rischio scontri, città blindata. Le ultime notizie: zone isolate da forze dell'ordine e Comune(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:21:00 GMT)

Milano : trovati con spranghe e coltello - 5 denunciati a corteo antagonisti : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Cinque persone sono state denunciate dalla polizia perché trovate in possesso di bastoni, spranghe ed un coltello nascosti nell'auto a bordo della quale viaggiavano durante il corteo degli antagonisti conclusosi poco fa a Milano. Secondo gli investigatori si tratterebbe

Milano - aggressione omofoba ai danni di un 18enne. La denuncia : “Io - picchiato perché indossavo questa giacca” : Andrea (nome di fantasia) è un attivista del gruppo Giovani dell’Arcigay di Milano. In piazzale Segesta, mentre stava andando alla fermata della metro insieme a due amici, è stato aggredito intorno alle 19.30 da un gruppo di sei ragazzi, probabilmente tutti minorenni. “Mi hanno spintonato, poi mi hanno sputato addosso e mi hanno insultato. Il motivo dell’aggressione? indossavo una giacca rosa. Me lo hanno pure detto: ‘Che ...

Milano - minaccia il professore : studente denunciato e sospeso : E' tornato a scuola dopo una lunga assenza senza la giustificazione necessaria. E quando l'insegnante glielo ha fatto notare lo studente, un 19enne di Paderno Dugnano , Milano, , ha minacciato il ...

Studente minaccia prof dopo sospensione : "A scuola sei protetto - fuori no"/ Milano : insegnante lo denuncia : Studente minaccia prof dopo sospensione, lui lo denuncia. E' accaduto in una scuola di Cusano Milanino: il 19enne sospeso per 15 giorni dalle attività.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:30:00 GMT)

Milano - attivista 18enne denuncia aggressione omofoba : "Spinte e sputi da minori". Arcigay : "Gravissimo" : Il responsabile del gruppo Giovani bloccato e minacciato per strada in zona San Siro. La denuncia alla polizia

Milano - lanciano monetine in faccia al prof per non fargli fare lezione : lui denuncia tutti gli studenti : Per impedirgli di fare lezione, sono arrivati a tirargli addosso delle monetine: a raccontare una situazione a dir poco difficile è un insegnante che ha denunciato alla polizia i suoi alunni, come ...

Milano - primo maggio : ricordo - denuncia e festa. Due cortei e Stelle al merito : Centoquarantasette nuovi maestri del Lavoro. Oltre ai cortei che sfileranno per le vie della città, l'altro appuntamento tradizionale del primo maggio è quello con le Stelle al merito del Lavoro ...