Il revival di Pappa e Ciccia cancellato dopo le controverse dichiarazioni di Roseanne

Pappa e Ciccia : continua il successo del revival - con l’arrivo del nipotino gender fluid e la benedizione di Donald Trump : Pappa e Ciccia 2018 Non sempre i revival televisivi danno soddisfazioni e vanno incontro alle aspettative dei pubblico, anzi, molto spesso i cambiamenti messi in atto per riuscire a realizzarli finiscono per snaturarli, indispettendo i telespettatori più fedeli. Ebbene non è il caso della sitcom Pappa e Ciccia, titolo originale Roseanne, che dopo vent’anni è tornata in onda siglando un successo clamoroso, il più grande che la ABC ha ...