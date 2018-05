Blastingnews

: Niki Minaj: abito, nuovo album e ultimo flirt - VKaporicci : Niki Minaj: abito, nuovo album e ultimo flirt - kyokosfood : @masterpiecelh Eminem sta uscendo con niki minaj come posso stare zitta - Ely_Skyward : RT @SailorLoki: CL è la 'Niki Minaj coreana' Gli SHINee sarebbero i 'One Direction coreani' i BTS prima di essere paragonati a Young Signor… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Una dei personaggi più importanti del mondo della musica è. Di lei si sta parlando ultimamente nel web non soltanto dell'uscita di unmusicale ma anche della sua vita privata. Procace dal punto di vista fisico, la nota cantante rap si fa notare anche per il suo abbigliamento e per le sue vicende amorose. Ma vediamo meglio cosa si dice di lei nella rete e quali sono quindi le ultime curiosita' sulla famosa rapper. L'criticato diCome anticipato sopra, la notafa parlare di sé anche per come si mostra a degli eventi a cui partecipa. Un particolare riferimento viene fatto a un gala' di New York in cui la cantante si è recata per assistere alla mostra Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. Si trattava di una esposizione di dipinti e sculture religiose. Lei si è presentata sfoggiando unrosso con sfumature più ...