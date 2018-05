Un bicchiere “intelligente” per sconfiggere l’usa e getta 

meteoweb.eu

(Di sabato 26 maggio 2018) Unin silicone per alimenti che grazie ad un chip inserito sul fondo che si interfaccia con una app può velocizzare le operazioni di cassa. L’idea è quella di sostituire le migliaia di bicchieri di plastica, utilizzati e subito buttati via negli stadi, nelle discoteche o nella movida, ma declinabile anche per usi domestici. Si chiama Pcup e nasce dall’idea di due 27enni liguri, Stefano Fraioli (savonese) e Lorenzo Pisoni (genovese), che in un incubatore di Milano hanno avviato la startup Pcup srl e lanciato una campagna di crowfunding (in chiusura il 26 giugno) “che servira’ a migliorare l’unicita’ del, ad esempio per illuminarlo al buio” spiegano, e si preparano ad avviare la produzione. “Pcup nasce con l’obiettivo di sostituire l’utilizzo di bicchieri di plastica usa e getta nei contesti di grande ...