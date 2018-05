Il Sindaco di Palermo su vicenda Sicindustria

Corruzione : Sicindustria cita Sindaco Palermo per 1mln - Orlando 'Ecco verità su nostri rapporti' : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "E' noto che fino al 2010, da rappresentante delle istituzioni a vario livello, è capitato di avere contatti con i vertici di Sicindustria. E' normale che di fronte a prese di posizione pubbliche di quegli anni, che apparivano o lasciavano immaginare una scelta netta c

Palermo : Sindaco - tram? Già realtà nonostante orfani preistoria : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – “Il tram è già una realtà anche se qualche orfano della preistoria lo contesta. Pensiamo che entro la fine del prossimo anno potranno essere aggiudicati gli appalti per la realizzazione delle nuove linee che si aggiungono a quelle che già esistono. Nell’arco dei prossimi tre-quattro anni si può immaginare il completamento del ‘sistema tram’, che è la più grande operazione di ...

Mafia : Sindaco Palermo - Impastato ancora oggi modello di impegno : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "A quaranta anni dalla morte per mano mafiosa, Peppino Impastato resta un modello di impegno contro la Mafia. impegno politico, impegno culturale, impegno sociale, impegno nelle istituzioni". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha ricordato Peppino Impastato ucci

Sanità : Sindaco Palermo - spesso Pronto soccorso diventa imbuto : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) – “Il Pronto soccorso è un canale di collegamento fra il territorio e le strutture ospedaliere per la gestione delle emergenze. Purtroppo questo canale diventa spesso un imbuto, con un sovraccarico di presenze, frutto a volte di carenza di strutture sul territorio o a volte di disinformazione e abuso da parte dell’utenza. Il tutto genera spesso tensioni di cui a fare le spese sono tanto i pazienti, ...

Governo : Sindaco Palermo - Pd accetti confronto aperto con M5S : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "E' ormai evidente che quello che una volta era il centro-destra italiano, di ispirazione certamente conservatrice ma in qualche modo legata alla tradizione popolare europea, è oggi una destra in assoluta sintonia politica e culturale con i movimenti dell’estremismo xe

Sanità : Sindaco Palermo - sicurezza diritto imprescindibile : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Nel corso dell’incontro che si è tenuto ieri in Prefettura e che ha visto anche la partecipazione dell’assessore regionale, abbiamo individuato nella ‘sicurezza’ un diritto imprescindibile, diritto dei cittadini alla salute, diritto dei lavoratori a operare senza rischi e diritto a una diversa organizzazione del sistema. Sono state individuate delle linee guida volte a evitare ...

25 aprile : Sindaco Palermo - diritti migranti termometro rischio fascismo (2) : (AdnKronos) – Liberazione, 25 aprile, lotta per i diritti e migranti. “Palermo – prosegue il primo cittadino – vuole essere giudicata per il rispetto che ha dei diritti dei migranti. Il 25 aprile serve non solo a tenere alta la guardia nei confronti di rigurgiti fascisti ma a tenere alta l’asticella dei diritti. E’ inutile che dico ‘sono contro il fascismo’ se poi non riconosco i diritti di ...

25 aprile : Sindaco Palermo - diritti migranti termometro rischio fascismo : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) – “Oggi ricordare il 25 aprile è domandarsi a che punto siamo rispetto ai diritti di tutti e Palermo ha scelto di avere come riferimento e come stimolo i diritti dei migranti. Il 25 aprile serve non solo a tenere alta la guardia nei confronti di rigurgiti fascisti ma a tenere alta l’asticella dei diritti”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando racconta all’Adnkronos le iniziative ...

Palermo : guerra a prostituzione e tratta esseri umani - Sindaco firma ordinanza (2) : (AdnKronos) - Le aree oggetto dell’ordinanza sono: viale Regione Siciliana (tratto Calatafimi – Basile), via Ernesto Basile, parcheggio Basile, via Lincoln; via Roma, piazza XIII Vittime; via Francesco Crispi, via Daita e via La Lumia; parco della Favorita. "Fatto salvo che la condotta configuri un