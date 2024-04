torture al beccaria, parla l’avvocato di una delle vittime: “Mi implorava di non farlo tornare in carcere” - Parla a Fanpage.it l'avvocato Stefano Deluca, legale di uno dei ragazzi che hanno denunciato i maltrattamenti nel carcere minorile beccaria di Milano ...

Indagate le ex direttrici Menenti e Buccoliero. Oggi riprendono gli interrogatori degli agenti - Nell'inchiesta sulle torture al carcere beccaria, due dirigenti sono indagati per omissione. Gli agenti arrestati ammettono reazioni violente per sentirsi abbandonati. Richieste di scarcerazione in co ...

torture al beccaria. Intervista con Sofia Ciuffoletti - Ospite delle Pecore Elettriche la filosofa del diritto ed esperta del Tribunale per i minorenni di Firenze, Sofia Ciuffoletti.

