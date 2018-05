Napoli «città libro» | è qui la festa della lettura

Il Napoli rivendica lo scudetto - in giro per la città spuntano sorprendenti cartelloni [FOTO] : In giro per Napoli sono spuntati dei cartelloni che rivendicano il terzo scudetto del club azzurro, penalizzati dagli arbitri a favore della Juventus A Napoli nessuno riesce a darsi pace per lo scudetto perso a favore della Juventus, riuscita a centrare il settimo titolo consecutivo. Un trionfo che, secondo i napoletani, resta macchiato da alcune decisioni arbitrali discutibili, arrivate soprattutto nel match vinto dai bianconeri a San Siro ...

Alberto Angela cittadino onorario di Napoli : de Magistris firma la delibera : Il Comune di Napoli conferirà la cittadinanza onoraria ad Alberto Angela. Il sindaco, Luigi de Magistris, ha firmato la delibera che andrà in giunta probabilmente nella riunione di giovedì e ...

Questore : "Napoli come Raqqa? Gli spot non fanno bene alla città" : De Iesu al presidente dell'Ordine dei Medici: "Consiglierei una moderazione nei termini che vengono usati". De Luca: "Sinergie contro i violenti"

Saint-Gobain : inaugurta a Napoli 'Free entry-La città del bello' : Milano, 14 mag. , askanews, Inaugurato a Napoli il polo didattico 'Free entry La città del bello', centro destinato all'educazione all'arte, alla multimedialità e all'innovazione, al fine di favorire ...

Napoli - ASSALTO ALLE AMBULANZE : "CITTÀ COME RAQQA"/ Rabbia violenta di un trasportato : nuovo caso : NAPOLI, ASSALTO ALLE AMBULANZE, l’ordine dei medici: “Sembra Raqqa”. Raid continui contro i soccorsi nella città partenopea, le violenze verso il personale sono quotidiane(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 17:32:00 GMT)

Napoli - paletto di ferro lanciato contro un’ambulanza. Il presidente dell’Ordine dei medici : “Questa città è come Raqqa” : “Napoli è come Raqqa”. Il vetro di un’ambulanza rotto con un paletto di ferro, senza un motivo apparente, mentre il mezzo stava trasportando un paziente in codice rosso, fa scoppiare la rabbia di Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici di Napoli. Perché nel capoluogo campano non è la prima volta che si verificano aggressioni nei confronti del personale del 118 e atti di vandalismo. “Per i medici e per ...

Napoli - il concerto gratis di Liberato sul lungomare : il misterioso rapper si esibisce nella sua città : Nove maggio, ripeteva la prima canzone. E 9 maggio alla fine è stato per il primo concerto di Liberato nella sua città do sporadiche apparizioni iniziate sul palco del MiAmi Festival. Napoli si prepara per il live gratuito del misterioso rapper che la scorsa settimana aveva annunciato la data nella sua città, alle 20, sul lungomare. La location scelta è la Rotonda Diaz, dove all’inizio dello show è prevista l’esibizione di una band ...

Napoli città libro - dal 24 al 27 maggio 300 eventi al complesso di San Domenico Maggiore : Dal 24 al 27 maggio il complesso Monumentale di San Domenico maggiore ospita "Napoli città libro", salone del libro con 300 eventi tra presentazioni, reading e letture teatralizzate. Il biglietto di ingresso costerà 4 euro, presenti oltre 100 stand di editori provenienti da tutta Italia.Continua a leggere

Napoli - Mertens : 'Onorerò sempre la maglia - amo questa città' : Parole chiare quelle rilasciate da Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport subito dopo la fine della gara di campionato: "Ciclo finito? Questo lo decide la società, se è impossibilitata a tenere sei/...

Napoli - studentessa in gita fuma spinello e cade da finestra/ Ultime notizie : “droga acquistata in città” : studentessa lombarda cade in gita scolastica dopo spinello: bacino fratturato e due compagne denunciate. E' successo ad un'alunna di un istituto di Corbetta, in provincia di Milano(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:41:00 GMT)

Napoli - dopo undici anni Hamsik sarà cittadino onorario : Napoli, dopo undici anni Hamsik sarà cittadino onorario La cerimonia avverrà il prossimo 17 maggio Continua a leggere

'Juventus-Napoli? La città ha festeggiato come se avesse vinto lo scudetto' : 1 di 2 Successiva TORINO - ' Sono deluso. A Milano è cambiato tutto in pochi minuti e con la vittoria della Juve il Napoli ha preso una botta in testa, poi a Firenze dopo il rosso di Koulibaly ne ha ...

Napoli : rabbia - lacrime e silenzi. E la città si schiera contro De Laurentiis : Ieri sera a Napoli tutti, ma proprio tutti, hanno guardato con occhio interessato Inter-Juve. Si sono sentiti nitidi i mortaretti al vantaggio nerazzurro, è stato fragoroso il silenzio al gol decisivo ...

Napoli città sold out - sarà ponte record : ANSA, - Napoli, 29 APR - Napoli città sold out: tutte occupate le stanze di hotel e bed and breakfast per quello che si annuncia il ponte dei record sotto il Vesuvio, anche grazie al clima quasi ...