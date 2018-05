Ancelotti | una carriera da record | tutti i numeri di Carletto

Panchina Napoli - Pancaro : “Ancelotti è una garanzia” : Giuseppe Pancaro, ex calciatore di Milan e Lazio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’arrivo a Napoli di Carlo Ancelotti (ex allenatore di Pancaro al Milan). “Ancelotti è un grande –ha dichiarato Pancaro-. E’ una garanzia per il Napoli. E’ una persona speciale con cui avevo un grandissimo rapporto, perché lui riesce a instaurare grandi rapporti con ...