Amazon | accordo con i sindacati per i lavoratori dello stabilimento di Castel San Giovanni

Amazon - accordo storico a Piacenza : via obbligo turni notturni : ... impegnata da anni a contrattare una flessibilità organizzativa, giuste tutele e garanzie di partecipazione anche per questi lavoratori di una multinazionale in espansione in Europa e nel mondo'.

Cosa prevede lo storico accordo tra Amazon e i sindacati a Piacenza : Dai braccialetti e turni di lavoro 'massacranti' ad un accordo definito dai sindacati 'storico'. È quello raggiunto nella sede del centro logistico Amazon di Castel San Giovanni, nel piacentino. La ...

Amazon : Martina - bene accordo - qualità e diritti : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “accordo sindacale firmato in #Amazon passo importante per garantire #lavoro di qualità anche nelle piattaforme logistiche #diritti”. Lo scrive su twitter il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina. L'articolo Amazon: Martina, bene accordo, qualità e diritti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Amazon - accordo con i sindacati sui turni nel polo di Piacenza. “Lavoro notturno volontario e con maggiorazione” : Superamento dei turni fissi pomeridiano e notturno e ridefinizione degli orari su tre fasce per un totale di 40 ore di lavoro su cinque giorni alla settimana. E’ il contenuto dell’accordo firmato da Amazon Italia con le rappresentanze sindacali aziendali del polo di Castel San Giovanni (Piacenza), dove lo scorso anno era stato proclamato sciopero in occasione del Black Friday. L’intesa, che andrà a beneficio solo dei dipendenti ...

Amazon - accordo con i sindacati per i turni nel centro logistico di Piacenza : MILANO - accordo sindacale nel centro logistico di Amazon a Castel San Giovanni, Piacenza, balzato nei mesi scorsi alle cronache per lo sciopero dei lavoratori in concomitanza con il Black Friday ...

Amazon - accordo sperimentale con i sindacati/ C’è l’intesa fra Cgil - Cisl e Uil e lo stabilimento di Piacenza : Amazon, accordo sperimentale con i sindacati: c’è l’intesa fra Cgil, Cisl e Uil e lo stabilimento di Piacenza. L'ok è stato raggiunto dopo un referendum a scrutinio segreto in azienda(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:50:00 GMT)

Amazon - siglato accordo con i sindacati : 16.20 siglato il primo "storico accordo" tra Cgil,Cisl,Uil e il centro Amazon di Castel S.Giovanni,nel piacentino.Il referendum a scrutinio segreto ha visto il 68% dei lavoratori esprimersi per l'accordo sperimentale dalla durata di un anno. "Superato l'obbligo dei turni notturni e pomeridiani con una organizzione del lavoro per garantire week end simili per tutti",spiegano i sindacati. Si conclude dunque una vertenza che era sfociata in due ...

Amazon "compra" Il Signore degli Anelli/ Serie tv kolossal da 250 milioni di dollari : i dettagli dell'accordo : Amazon compra Il Signore degli Anelli: Jeff Bezos si è aggiudicato per circa 250 milioni di euro i diritti per produrre la Serie tv fantasy. Ecco la probabile ambientazione, cast e data(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 20:44:00 GMT)

Accordo tra Amazon Prime Video e Rai : in arrivo una valanga di film e serie tv : ... Human Flow, Parliamo delle mie donne, Miss Sloane, Dove non ho mai abitato, Nico 1988, Brutti e cattivi, Una questione privata, Addio fottuti musi verdi, Amori che non sanno stare al mondo e I Figli ...

Rocco Schiavone - Sotto copertura e I bastardi di Pizzofalcone tra le fiction Rai su Prime Video grazie all’accordo con Amazon : Arrivano le fiction Rai su Prime Video: grazie al recente accordo tra Rai e Amazon, alcuni dei più amati e famosi prodotti televisivi e cinematografici italiani saranno disponibili anche sul catalogo del servizio di streaming del colosso di Jeff Bezos. Ad approdare quindi su Amazon Prime Video, disponibile per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, saranno I Medici, Rocco Schiavone, Il cacciatore, Non uccidere, Il giovane Montalbano, Sotto ...

Amazon Prime Video : arriva l'accordo con Rai : Sul servizio di streaming appariranno alcune delle serie TV, dei film e dei programmi per ragazzi più amati dell'emittente italiana, un'offerta che andrà ad arricchire il già esteso catalogo di Prime ...