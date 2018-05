La Notte del Maestro - Andrea Pirlo saluta il calcio a San Siro in diretta su Sky Sport : Lunedì 21 maggio 2018, sarà una data da ricordare per tutti coloro che amano il calcio. Andrea Pirlo darà l’addio al calcio giocato in una partita a sfondo benefico a cui parteciperanno molti ex compagni illustri del fantasista bresciano, con lo stadio di San Siro a fare da cornice per la sua ultima esibizione. Sky Sport dedicherà un’ampia copertura all’ev...

Sky Sport Vetrina DTT - Palinsesto dal 21 al 27 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374 e in ...

MotoGP Francia 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8 : Con un ultimo giro praticamente perfetto ( Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8) Johann Zarco ha ottenuto la pole (la seconda stagionale dopo quella in Qatar) e domenica a Le Mans partirà davanti a tutti. Il pilota del team Yamaha Tech 3 ha fissato anche il nuovo record della pista (1'31«185). Erano 30 anni che un francese non partiva primo nella Gara di casa (Christian Sarron, nel 1988). Marc Marquez ci ha provato ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 19 e 20 Maggio : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) DIRETTA GOL LIGA SPAGNOLA (sabato ore 18:30) VILLARREAL - REAL MADRID (sabato ore 20:45) BARCELLONA - REAL SOCIEDAD (domenica ore 20:45) Live su Fox Sports sabato ore 18:15 FINALE FA CUP - CHELSEA - MANCHESTER UNITED con il commento tecnico di Francesco Guidolin Studio prepartita dalle 17:15 con Fabio Capello, Sinisa Mihajlovic e Christian Chivu <img ...

Serie A Sky Sport Diretta 38a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

MotoGP Francia 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8 : Una firma sul contratto e un record sul giro a Le Mans ( Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8). È stata una giornata piena di soddisfazioni quella di Andrea Dovizioso sul mitico circuito francese, dove tra i box e la pista ha messo di buon umore anche il team Ducati, dove resterà fino al 2020, e tifosi che sperano di vederlo trionfare nel mondiale in sella alla Rossa di Borgo Panigale. Tutto si è ...

Sky Sport MotoGP HD Gp Francia Diretta (17 - 20 Maggio 2018) [anche su TV8] : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. Per la Fo...

Tennis - Internazionali Roma 2018 - torneo maschile Sky Sport (e Tv8) - donne SuperTennis : Da lunedì 14 a domenica 20 maggio 2018 su Sky Sport HD il meglio del Tennis mondiale maschile: appuntamento con la 75esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, in diretta da Roma. Molti fra i più forti giocatori del mondo si confronteranno sulla terra rossa Romana, dallo spagnolo Rafael Nadal al tedesco Alexander Zverev, vincitore nel 2017, dall’austriaco Dominic Thiem al ser...

Sky Sport Vetrina DTT - Palinsesto dal 14 al 20 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374 e in ...

Europa League - Finale - Marsiglia vs Atletico Madrid (diretta su Sky Sport HD e TV8) : Mercoledì 16 maggio 2018, la Finale di Europa League, in diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1 e Sky Sp...

‘Gol Reporter’ - diventa giornalista sportivo : lezioni anche via Skype - le ultime novità : diventa giornalista sportivo con Gol Reporter. Sta per prendere il via il nuovo corso pratico ed efficace per imparare le basi e i segreti del giornalismo sportivo moderno, inizio previsto sabato 19 maggio fino a sabato 23 giugno a Meda, provincia di Monza e della Brianza. lezioni da tre ore, tra teoria, pratica e prove scritte, simulazioni e divertimento più una sesta lezione di prova finale, in cui verranno selezionati due ragazzi. Il tema ...

Sky Sport Vetrina DTT - Palinsesto dal 14 al 20 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374 e in ...

La fase finale della Champions di Pallanuoto solo su Sky Sport (7 - 9 Giugno 2018) : A seguito dell’accordo tra Sky Italia e Pro Recco nuoto e Pallanuoto SSD, dal 7 al 9 Giugno 2018, solo su Sky Sport 2 sarà possibile assistere in diretta esclusiva alla fase finale della Final8 di LEN Champions League maschile. Sarà la Sciorba, storica piscina di Genova, a ospitare la prima </strong...

Sky Sport Vetrina DTT - Palinsesto dal 14 al 20 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374 e in ...