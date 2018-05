Giuseppe Conte | chi è il professore | di sinistra | che potrebbe diventare premier

Di Maio e Salvini hanno proposto Giuseppe Conte come premier : È Giuseppe Conte il futuro presidente del Consiglio italiano. Il nome dell’avvocato e professore di diritto privato ha messo d’accordo sia Luigi di Maio che Matteo Salvini che nel pomeriggio hanno fatto il suo nome al presidente Sergio Mattarella. Nato a Volturara Appula (Foggia) 54 anni fa, Conte vive a Roma dove esercita la professione di avvocato e di docente di diritto privato all’università ...

Governo M5s-Lega - chi il prof antiburocrazia Giuseppe Conte. La video-scheda : Chi è Giuseppe Conte: 54 anni, autore programma giustizia M5s, era nella squadra Governo presentata da Luigi Di Maio per il Governo a Cinque Stelle. “Assertivo”, come lui stesso si definisce durante un convegno sulla giustizia, Giuseppe Conte parla in pubblico, nelle poche testimonianze rintracciabili su Youtube, in modo puntuale e con piglio deciso. Già il suo profilo WhatsApp parla per lui: “Scrivetemi come se ogni ...

Governo - Di Maio : “Premier? Abbiamo fatto nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra” : “Premier? Abbiamo fatto a Mattarella il nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra, votato da 11 milioni di persone”. Così Luigi Di Maio all’uscita dal Quirinale. “Sarà premier politico, orgoglioso di questa scelta”, ha continuato. L'articolo Governo, Di Maio: “Premier? Abbiamo fatto nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra” proviene da Il fatto Quotidiano.

Di Maio a Mattarella : "Giuseppe Conte premier" | Lite Lega-Ppe : "Fatevi gli affari vostri" : Il leader M5s dopo le critiche dall'estero: "Fateci lavorare prima, poi criticate". Gli occhi del Colle puntati su ministeri chiave come Economia, Esteri e Difesa. Intanto il leader del Partito Popolare europeo Weber "avvisa": "Siete pieni di debiti, scherzate col fuoco"

Chi è Giuseppe Conte - probabile premier “non eletto” del governo M5S-Lega : «Every accomplishment starts with the decision to try». Il volto e la frase di J.F. Kennedy scelti per il suo account Whatsapp dicono di Giuseppe Conte qualcosa che nel suo pur dettagliatissimo curriculum non c’è...

Giuseppe Conte - chi è il professore (di sinistra) che potrebbe diventare premier : E’ l’uomo che il primo partito d’Italia vuole come presidente del Consiglio. Gli avessero profetizzato un simile destino quattro anni fa, probabilmente sarebbe sbottato in una risata. Allora, Giuseppe Conte, «un cuore che batte da sempre a sinistra», come ha ammesso lui stesso, veniva contattato per la prima volta dai pentastellati, incuriositi dal suo curriculum (lungo ben 24 pagine). LA PRIMA CANDIDATURA DI Giuseppe Conte La ...

C'è un dettaglio oscuro sul passato, neanche troppo lontano, di Giuseppe Conte, il giurista che da ieri sembra destinato a finire sul tavolo di Sergio Mattarella come candidato premier di Lega e...

