Romina Power e il veto sulla Lecciso | cosa non si può fare quando l' ex moglie di Al Bano

Al Bano e Loredana Lecciso : il veto di Romina Power : Se n’è parlato così tanto che sembra non manchi alcun dettaglio nella storia tra Al Bano e Loredana Lecciso. Lui sempre schivo è addirittura intervenuto in diretta telefonica a Storie Italiane per mettere la parola fine ai pettegolezzi e a una storia che più mediatica non si può. Lei è andata da Barbara D’Urso per controribattere e accusare Al Bano e Romina di aver anticipato i tempi presentandosi insieme a Ballando con le stelle ...

Gossip - Romina Power : la clamorosa decisione della cantante su Loredana Lecciso Video : E' ormai noto che tra Romina Power e Loredana Lecciso [Video] non corra buon sangue. Nelle ultime settimane, però, i rapporti tra la cantante statunitense e l'ex soubrette hanno preso una brutta piega. E a proposito di questo, l'ex moglie di Al Bano Carrisi avrebbe preso una decisione clamorosa. Secondo quanto riportato dal noto periodico di #Gossip Chi, da oggi in poi la Power rilascera' interviste solamente a settimanali e programmi televisivi ...

Romina Power non vuole più parlare di Loredana Lecciso : Loredana Lecciso e Romina Power sempre più ai ferri corti Come tutti sapranno a menadito qualche mese fa Loredana Lecciso ha lasciato definitivamente Al Bano. Difatti la donna ha deciso di abbandonare per sempre Cellino San Marco per andare a vivere momentaneamente con i figli dal fratello a Pavia. Da quel momento sono stati scritti fiumi di parole sui giornali e anche sui social su questa intricata faccenda. E proprio una decina di giorni fa ...

Romina Power - in TV vietato parlare di Loredana Lecciso : il veto imposto dalla cantante : Romina Power e Loredana Lecciso, la guerra continua: il veto imposto dall’ex moglie di Albano Carrisi Che tra Romina Power e Loredana Lecciso non corra buon sangue è ormai una cosa risaputa. Il presunto triangolo amoroso tra loro e Albano Carrisi, però, sembrerebbe stare peggiorando la situazione. Su come affrontare questa infinita guerra fredda con […] L'articolo Romina Power, in TV vietato parlare di Loredana Lecciso: il veto ...

Loredana choc : 'Romina Power ha fatto ammalare Albano' : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip che oggi si interesseranno al triangolo amoroso tra Loredana Lecciso, Albano Carrisi e Romina Power. Le ultime novità svelano che la showgirl leccese ha pesantemente attaccato l'ex moglie del Leone di Puglia in una nuova intervista al settimanale Oggi. Ecco cosa ha detto. Gossip: Loredana Lecciso, è guerra contro Romina Power Le notizie di gossip svelano che il triangolo amoroso tra ...