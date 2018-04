Udine | due gemelline  di 4 anni scomparse  da casa con il loro cane

Udine - scomparse due gemelline di 4 anni : 23.14 Due gemelline di 4 anni e mezzo sono scomparse in serata dalla loro casa di Tarcento (Udine). Ricerche sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale, dei Vigili del fuoco, dei volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino. Sembra che le due bimbe si siano allontanate da casa con il loro cane mentre la mamma stava cucinando. Le ricerche sono scattate subito dopo.

L'Udinese spaventa due volte il Napoli. Ma Sarri va a -4 dalla Juve : Undici minuti per ristabilire la distanza , netta, in classifica con l'avversaria di turno, salire a -4 dalla Juve fermata da un orgoglioso Crotone e dare ancora più interesse allo scontro diretto ...

Cagliari-Udinese alle 15 La Diretta due squadre a caccia della serenità : La partita tra Cagliari ed Udinese apre il programma della 32esima giornata di Serie A: dopo la sconfitta della scorsa settimana sul campo del Verona, la situazione dei sardi in classifica si è fatta ...

Veltroni critica precarietà - solitUdine e povertà. Ma non fa due più due : Il ricordo e l’emozione. E Spartaco. Chissà se Spartaco ricordava le terre di Tracia, chissà se si emozionava quando nella finzione hollywoodiana tutti i superstiti si innalzavano dalle loro ferite per gridare “Io sono Spartaco”. Bisogna leggerla l’intervista sul Corriere a Walter Veltroni, uno dei quattro politici cui, in quarant’anni di carriera, mi sono concesso il lusso di dare del tu, per capire perché hanno vinto le legioni di Crasso e ...

Formazioni ufficiali Juventus-Udinese - le scelte dei due allenatori : Formazioni ufficiali Juventus-Udinese, le scelte dei due allenatori – Continua il programma della 28^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus ed Udinese. Momento importante per la squadra di Allegri che punta lo scudetto, gli uomini di Oddo hanno invece intenzione di concludere il torneo nel miglior modo possibile, ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Juventus-Udinese, le scelte dei due allenatori Juventus ...

Probabili formazioni/ Juventus Udinese : i due attacchi. Diretta tv - ultime notizie live (Serie A 28^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Udinese: Diretta tv, orario e le ultime notizie per il match di Serie A. Allegri ritrova Higuain ma perde Alex Sandro e Lichtsteiner.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 14:51:00 GMT)

Udinese - Maxi Lopez : 'Partita speciale - sono stato due volte a Genova' : Maxi Lopez, attaccante dell' Udinese , è intervenuto prima del match contro la Sampdoria. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport : 'Per me è una partita speciale, sono stato due volte a Genova, ci sono ricordi bellissimi. Tornare è sempre bello'

Terremoto - due scosse in provincia di Udine. La più forte alle 9.16. Avvertito anche a Belluno : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle ore 9.16 in provincia di Udine. Una replica con epicentro poco distante è stata registrata alle...

Oddo presenta Sampdoria-Udinese : “ho solo due punte - ecco le mie scelte” : Massimo Oddo è pronto e carico per la gara contro la Sampdoria. Il tecnico dell’Udinese ha parlato in conferenza stampa del momento della sua squadra: “Quando sono arrivato ho scelto di cambiare modulo perchè questi giocatori sono adatti per giocare così. Ma non abbiamo ancora assimilato il 3-5-2 alla perfezione, altrimenti le avremmo vinte tutte. Trovare soluzioni dipende dagli interpreti, ognuno ha caratteristiche diverse, a ...

Sampdoria - Pradè : 'Quagliarella con l'Udinese mi deve fare due gol...' : Il dirigente blucerchiato ha fatto visita alla Nazionale Italiana Amputati, che sta preparando proprio nel capoluogo ligure - all'interno del progetto 'Lo Sport per tutti' - i Mondiali in programma ...

Notizie Udinese : Oddo : “Presi due gol su palla nostra” : Nonostante una prova più che discreta, l’Udinese esce sconfitta contro la Roma di mister Di Francesco per 2-0, grazie alle reti di Under al 70′ e del neo-entrato Perotti poco prima del recupero. Un rammaricato Massimo Oddo ha commentato nel post-gara, esaltando la prova dei suoi, ma allo stesso tempo evidenziandone le pecche che sono costate care ai friulani: “Abbiamo fatto un’ottima partita considerando che davanti ...