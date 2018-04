“Non può essere” Ecografia horror La neomamma è tutta eccitata di vedere il feto che

Fabrizio Frizzi/ L’ultima promessa e quella frase premonitrice : “Non sai mai quello che può succedere domani" : Fabrizio Frizzi, L’ultima promessa e quella frase premonitrice: “Non sai mai quello che può succedere domani". L'intervista rilasciata a gennaio, e quel futuro già scritto(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 08:37:00 GMT)

“Non può essere regina!”. Choc a Bukingham Palace. Un’indiscrezione pesante si abbate sulla casa reale Britannica. I sudditi non possono crederci e lo scandalo è ormai esploso : “Come è possibile?…” : sulla famiglia reale inglese se ne dicono sempre molte. I tabloid britannici sono sempre molto ghiotti di novità e adesso ce ne sono due decisamente belle in arrivo. Terzo Royal Baby e matrimonio di Harry son ormai tra gli eventi più attesi dell’anno. Ma si sa i sudditi di sua maestà la regina sono anche amanti delgli scandali e questa volta a sollevare una notizia pazzesca è il Times che ha riportato un servizio pubblicato dal ...

“Non riesco a parlare…”. Lacrime per Antonella Clerici. La conduttrice de La prova del cuoco - nel pieno della diretta - scoppia in un pianto a dirotto. Nessuno può consolare il suo immenso dolore : Giorni difficili per la televisione italiana. La morte di Fabrizio frizzi ha creato un forte sentimento di cordoglio nei tanti colleghi che lo stimavano come professionista e che erano legati a lui da sentimenti di sincero affetto. Questa mattina nella sede Rai di Viale Mazzini e stata allestita la camera ardente che sarà aperta fino alle 18 e domani 28 marzo si svolgeranno i funerali presso la Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo. ...

Nadia Toffa : “Non si può parlare di guarigione - affronto la malattia vivendo” : Nadia Toffa: “Non si può parlare di guarigione, affronto la malattia vivendo” La conduttrice delle Iene torna a parlare dei suoi problemi di salute dal salotto del Maurizio Costanzo Show. Continua a leggere

Definì “orango” la ministra Cecile Kyenge per la Consulta Calderoli “Non può godere dell’insindacabilità sugli insulti” : Tre anni fa il Senato lo salvò dal processo per diffamazione sostenendo che l’ex vice presidente del Senato, Roberto Calderoli, non era sindacabile. Invece non può godere dell’ “insindacabilità” concessagli da Palazzo Madama il parlamentare leghista che nel 2013 insultò in un comizio l’allora ministra dell’Integrazione Cecilia Kyenge, chiamandola “orango” secondo la Corte Costituzionale che ha accolto il ricorso del ...

Video di Nadia Toffa al Maurizio Costanzo Show : “Non si può parlare di guarigione ma io non sospendo la vita” : Nadia Toffa al Maurizio Costanzo Show ieri sera è tornata a parlare del suo tumore e di quello che sta ha permesso il suo racconto in tv. La conduttrice e la iena ha deciso di mettere da parte le polemiche proprio per continuare a prendere di petto questa vita che ama tanto e che non ha intenzione di far sedere in panchina dopo quello che è successo. Maurizio Costanzo le chiede subito se l'incubo è finito ma lei su questo non si sbilancia, ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Il sogno di un matrimonio e un altro figlio : “Non si può navigare da soli” : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, il sogno di un matrimonio e un altro figlio: “Non si può navigare da soli”. Ora è guerra? Le tensioni dopo le dichiarazioni della figlia di lui, Ilaria(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 06:00:00 GMT)

Salvini : “Non si torna al voto - la legge elettorale si può modificare in 15 giorni” : In un'intervista sul quotidiano La Stampa Matteo Salvini spiega che dinanzi al presidente Mattarella la Lega si presenterà come forza di governo. E sull'ipotesi di un immediato ritorno alle urne dice: "Non chiediamo il voto perché non si può votare ogni quindici giorno".Continua a leggere

“Una distrazione fatale”. Il terribile volo e lo schianto : una morte assurda a soli 20 anni. I parenti - disperati : “Non fate come lui”. I retroscena di un dramma al quale non si può davvero credere : Sulla bontà di certi videogiochi, capaci di occupare positivamente un po’ di spazio durante le giornate e stimolare ragionamento e riflessi, si sono pronunciati molti esperti nel corso degli ultimi anni. Quello che però hanno tutti sottolineato è che sarebbe sempre un bene non abusarne, come d’altronde per tutte le cose. Soprattutto, fenomeno del quale si è discusso parecchio nel corso degli ultimi anni, delle app per ...

“Non se ne può più di te”. Isola dei Famosi - è Karina Cascella show. Si sa : l’opinionista di Barbara D’Urso non resta certo a guardare in caso di scandali e litigi feroci. Ma non immaginerete mai chi le va dietro stavolta : Lo scandalo canna-gate all’Isola dei Famosi continua a far parlare. A maggior ragione adesso che Alessia Marcuzzi ha preso posizione. Vi siete persi l’ultima diretta del reality? È successo il caos. Mai vista una Marcuzzi tanto furiosa. La conduttrice è letteralmente esplosa contro Eva Henger: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare ...

Marco Ferri attaccato da Aida Nizar : “Non può vivere senza fama” : Aida Nizar attacca di nuovo Marco Ferri de L’Isola dei famosi Aida Nizar è tornata a parlare di Marco Ferri sui suoi profili social. Innanzitutto, la donna spagnola portatrice di sano trash e che vorrebbe conquistare la televisione italiana, ha ringraziato Barbara D’Urso per averla ospitata a Domenica Live e per averla difesa ieri a Pomeriggio Cinque dagli attacchi del padre di Marco Ferri: “Ti voglio dire che il successo ...

Risultati elezioni 2018 - Salvini : “Escludo alleanze strane - centrodestra al governo”. Ma Borghi apre a M5s : “Non si può ignorarli” : “Il centrodestra è la coalizione che può governare ed escludo alleanze strane”. In più, “inizia un nuovo percorso col Sud e gli italiani ci hanno dato un mandato preciso”. Matteo Salvini arriva al quartiere generale di via Bellerio a Milano all’indomani della notte elettorale. E, oltre a dichiararsi “orgogliosamente populista”, non accenna a nessuna apertura al Movimento 5 Stelle, forte del suo 31% come ...

