Tennis | Errani | non sono stata all' altezza

Tennis - Fed Cup : resa Errani con la Mertens : Italia-Belgio chiusa : 0-3 : Errani sempre più abbacchiata e impotente contro i servizi a 180 km orari della numero 17 al mondo e finale di set con un altro break per il 6-1. GARBIN - Tathiana Garbin, capitano azzurro ha ...

Tennis - Fed Cup : Errani cede alla Mertens - il Belgio vince sul velluto : GENOVA - Niente da fare per l'Italia che cede al Belgio nella sfida di Fed Cup, valida per i play-off promozione per il World Group 2019. A Genova Sara Errani cede nettamente a Elise Mertens che vince ...

Fed Cup - Belgio 2-0 - Sara Errani alle 12 prova a rimettere in gioco l'Italia - SuperTennis - : Italia nei guai dopo il primo giorno di Fed Cup contro il Belgio. La sfida fra i due team si gioca a Genova. Il Belgio, alla fine della prima giornata, vince 2-0. Il punto 'sicuro' che doveva portare ...

Tennis - Fed Cup 2018 : Italia-Belgio - le azzurre ai raggi X. Sara Errani guida di un gruppo giovane : Si è entrati nella settimana del playoff di Fed Cup tra Italia e Belgio. A Genova nel weekend ci si gioca la promozione nel World Group. Tathiana Garbin ha convocato le seguenti giocatrici: Sara Errani, Jasmine Paolini, Deborah Chiesa e Jessica Pieri. Andiamo ad analizzare le azzurre: Sara Errani: numero 91 del ranking WTA. In Fed Cup ha un record di 25-17 (9-4 in doppio). E’ il punto di riferimento di un’Italia completamente nuova e ...

Tennis - Fed Cup 2018 : Italia-Belgio - le azzurre convocate per il playoff promozione. Sara Errani guida le giovani : Tathiana Garbin, capitano della Nazionale Italiana di Tennis femminile, ha diramato le convocazioni per Italia-Belgio, playoff che vale la promozione al World Group della Fed Cup. Il match è in programma nel weekend del 21-22 aprile sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova. Queste le azzurre convocate: Sara Errani Jasmine Paolini Deborah Chiesa Jessica Pieri Sara Errani è la veterana della squadra e dovrà guidare le azzurre ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : assegnate le sette wild card. In tabellone Sara Errani e Paolo Lorenzi : Sono state annunciate nella conferenza stampa di presentazione dell’evento le wild card per i tabelloni principali dei prossimi Internazionali d’Italia di Tennis, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 maggio. Ad elencarle, come da tradizione, il presidente della FIT, Angelo Binaghi. Il numero uno della FederTennis ha affermato in merito: “Le possiamo già ufficializzare. Nel femminile è facile perché ne abbiamo tre e ...

Tennis - ranking WTA (9 aprile 2018) : nessuna variazione tra le prime dieci. Sara Errani torna numero due in Italia : nessuna variazione tra le prime 10 al mondo: la romena Simona Halep resta saldamente al vertice della classifica WTA, con oltre 1000 punti di margine sulla danese Caroline Wozniacki, mentre a completare il podio è sempre l’iberica Garbine Muguruza. La statunitense Venus Williams, nonostante l’età, resta al numero 8 WTA. ranking WTA al 9/4/18 (Top 10) 1 Simona Halep (Romania) 8140 2 Caroline Wozniacki (Danimarca) 6790 3 Garbiñe ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : i problemi fisici condizionano Sara Errani. Ai quarti va Bernarda Pera : Si conclude agli ottavi di finale l’avventura di Sara Errani sulla terra verde di Charleston, negli Stati Uniti: l’azzurra, condizionata da un problema alla coscia sinistra nel corso del terzo set, cede alla statunitense Bernarda Pera in due ore e 25 minuti di gioco con lo score di 3-6 6-2 4-6. Nel primo parziale si parte subito con break e controbreak, poi Errani si porta avanti e non concretizza due break point, permettendo ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : Sara Errani è agli ottavi di finale. Successo in rimonta contro Mihaela Buzarnescu : Sara Errani ha centrato gli ottavi di finale del torneo WTA di Charleston. L’azzurra ha vinto in rimonta contro la romena Mihaela Buzarnescu, 3-6 7-5(5) 6-2 dopo quasi 2 ore e mezza di gioco. Ora Sarita affronterà l’americana Bernarda Pera, in rotta di collisione ai quarti con Camila Giorgi, che a sua volta dovrà vedersela con Madison Keys. Un match vinto in rimonta, lottando, proprio come piace a Sara, andata sotto dopo le prime ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : Sara Errani piega Eugenie Bouchard in due set ed accede al secondo turno : Missione compiuta per Sara Errani nel WTA di Charleston (Stati Uniti). Sulla terra verde statunitense l’azzurra (n.95 WTA) piega 6-4 6-4 la canadese Eugenie Bouchard, n.111 WTA, in 1 ora e 31 minuti di partita. Una prestazione solida per la giocatrice nostrana che accede al secondo turno dove se la vedrà con la rumena Mihaela Buzarnescu (n.39 del mondo). Nel primo set Sarita parte con il piede giusto: break in apertura, sfruttando i tanti ...

Tennis - Miami Open : Errani subito fuori : ROMA - Sara Errani esce di scena al primo turno nelle qualificazioni del ' Miami Open ', torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari che si disputa sui campi in cemento ...

Tennis : Fognini e Giorgi migliori azzurri - Errani torna in top 100 : TORINO - Fabio Fognini guadagna ancora una posizione nel ranking Atp e si conferma il miglior azzurro all'indomani del trionfo nel torneo di San Paolo sale in 19ª posizione. Alle sue spalle perde ...

Tennis - Ranking WTA (5 marzo) : Simona Halep al comando - Sara Errani torna in top 100! Camila Giorgi migliore italiana : Rimane immutata la top ten del Ranking WTA aggiornato oggi (lunedì 5 marzo). Sempre la rumena Simona Halep al comando con 400 punti di vantaggio su Caroline Wozniack, terza Garbine Muguruza. La migliore italiana è sempre Camila Giorgi che occupa la 60esima posizione ma la notizia della settimana è il ritorno di Sara Errani in top 100: la romagnola è 93esima grazie alla vittoria ottenuta nel weekend, ha scalato ben 32 posizioni e si riaffaccia ...

Tennis - WTA 125K Series Indian Wells 2018 : Sara Errani in trionfo! Annichilita Katerina Bondarenko in due set : Sarita è tornata! Il torneo WTA 125K Series di Indian Wells parla italiano grazie a Sara Errani, che batte in due set l’ucraina Katerina Bondarenko con il punteggio di 6-4 6-2 in 80 minuti di gioco e torna ad alzare un trofeo al cielo in singolare dopo la lunga squalifica e può così proseguire la risalita nel ranking mondiale. Nella prima partita l’azzurra parte male, non sfrutta due palle break in apertura, poi nel quarto gioco cede ...