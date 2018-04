AURORA RAMAZZOTTI Insieme a mamma Michelle Hunziker alla guida di ' Vuoi scommettere?'

The Wall - Gerry Scotti/ Michelle Hunziker e AURORA RAMAZZOTTI sfidano il muro : The Wall, Gerry Scotti: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, oggi domenica 22 aprile, sfidano il muro nella seconda puntata serale del game show che ha conquistato gli italiani.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 08:53:00 GMT)

Vuoi Scommettere? - su Canale 5 dal 7 maggio con Michelle Hunziker e AURORA Ramazzotti : Vuoi Scommettere? è prossimo al debutto: la versione di Scommettiamo che...? in salsa Mediaset debutta lunedì 7 maggio in prima serata su Canale 5 e segna, come ormai noto, la prima volta in tv di Michelle Hunziker alla conduzione con la figlia Aurora Ramazzotti. La data emerge dai palinsesti primaverili di Mediaset: il 'valzer' del palinsesto è sempre dietro l'angolo, considerato che il lunedì sera Rai 1 piazza la seconda stagione de La ...

Alla Go Milan del 22 Aprile ci sarà anche AURORA Ramazzotti : Una pigra di natura, dormigliona, che non ha mai fatto sport in vita sua e che fa palestra perché «deve». Abbiamo seguito Aurora Ramazzoti dagli esordi del suo percorso, in cui ci aveva raccontato di essere un'amante del divano e della pizza. Ma grazie a ...

Vuoi Scommettere? : Michelle Hunziker e AURORA RAMAZZOTTI insieme nel nuovo programma di Canale5 : Vuoi Scommettere, Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti assieme a Vuoi Scommettere?, il reboot di Scommettiamo che in arrivo su Canale5. A maggio, la presentatrice svizzera reduce dal recente successo al Festival di Sanremo condurrà la versione italica del teutonico show Wetten, dass..?, e sembra ormai cosa certa la presenza di sua figlia Aurora nel cast del programma. Un post condiviso da Michelle ...

Il nuovo «Scommettiamo che?» : AURORA RAMAZZOTTI insieme a mamma Michelle? : Se parlassimo di alchimie, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non avrebbero eguali. Spigliate, complici, divertite, irretiscono i seguaci di Instagram con gag spassosissime (l’ultima quella di Natale, visualizzata più di due milioni di volte) e selfie dal like facile, dediche di un amore profondo e Boomerang da vedere e rivedere. Era inevitabile, quindi, che le due prima o poi provassero a realizzare qualcosa al di là dei social ...

“Cosa faccio al mio corpo”. AURORA RAMAZZOTTI - la confessione. La figlia di Eros e Michelle - spesso accusata di “non essere bella quanto la madre” - ha deciso di raccontare i suoi segreti più intimi. Quel che ha fatto sapere ai fan è una sorpresa (fino a un certo punto). Qualcuno se ne era già accorto… : Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. certo, non è facile essere la figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michelle e il cantante Eros, non ha mai preso troppo sul serio Quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra ...

AURORA RAMAZZOTTI lascia Sky per Mediaset : l'indiscrezione bomba : Dal 2015 ad oggi è sbocciata non solo come donna, ma anche come conduttrice, influencer e testimonial e, presto, potrebbe approdare sulle reti Mediaset. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti, classe 1996, figlia d'...

