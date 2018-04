Concorsi USL | ASL e Comuni d' Italia | da Nord a Sud Isole comprese maggio 2018

Blastingnews

(Di venerdì 20 aprile 2018) Eccoci con nuovi aggiornamenti relativi al mondo del lavoro VIDEO. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati ulteriori bandi di concorso pubblico, per conto di numerose U.S.L., A.S.L. ed', per l'assunzione di personale esperto, da assegnare in varie localita'ne. Scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di Concorso aL'A.S.L. NA 1 di Napoli in Campania ha attivato una mobilita' intra regionale e interregionale, per soli titoli, per il conferimento di 3 posizioni con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato con il mandato di Dirigente #psicologo, da ubicare presso il servizio di salute mentale degli Enti Penitenziari e ASL. Ilbando scade domenica 6. L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana ''San Fermo della Battaglia'' di Como in Lombardia ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di 4 ...