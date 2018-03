“Due esplosioni fortissime” Paura in Nord Italia | gente in stada I centralini delle

caffeinamagazine

(Di giovedì 22 marzo 2018) Due terrificantihanno sconvolto i cittadini della zonadella Lombardia, da Varese a Bergamo è accaduto nella mattina di giovedì quando due violentissimi boati hanno messo tutti in allarme. Da quel momento iforze dell’ordine e del 118 sono stati presi d’assalto e su Twitter sono fioccate le richieste di spiegazione. Il rumore è stato talmente forte da essere stato avvertito anche ad Aosta e in Piemonte, facendo tremare i vetriabitazioni di una scuola di Truggio. Come riportato dal Corriere della Sera nella zona di Bergamo i boati sono stati così forti da far scattare, a scopo precauzionale, l’evacuazione di alcune scuole e del tribunale. A Monza, numerose le persone che per lo spavento hanno lasciato le proprie abitazioni e si sono riversate in strada; alcune scuole – per precauzione – hanno fatto uscire gli alunni nei ...