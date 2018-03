Governo M5s-Centrodestra Nomine Camere | Di Maio | asse con Salvini ma la base teme

Governo : Gentilini - sì ad accordo M5S-Cd - se poi non riesce si torni alle urne : Treviso, 21 mar. (AdnKronos) - "Io credo che bisogna andare ad un accordo tra le forze politiche per superare la grande crisi che sta attraversando il Paese. Nulla di disastroso quindi se ci fosse un accordo per un Governo Centrodestra - M5S, su alcuni punti qualificanti: lavoro, sicurezza, immigraz

M5s - la base si interroga sul Governo ma teme Berlusconi : Un possibile accordo con il centrodestra, compreso Silvio Berlusconi, fa discutere non poco la base del Movimento 5 stelle. Luigi Di Maio ha già presentato la sua squadra per Palazzo Chigi, e, in campagna elettorale e dopo, ha a gran voce spiegato che non farà alleanze ma, in mancanza di numeri, lancerà un appello pubblico per verificare se ci siano margini per una convergenza sui temi. Scorrendo la pagina Facebook di Di ...

Governo M5s-centrodestra? Romani e Gasparri : ‘Improbabile’. Taverna : “Ve lo devo dire io? No a Berlusconi tutta la vita” : Il colpo a sorpresa di Berlusconi con un’apertura per un ‘programma di Governo’ del centrodestra aperto al M5S fa scalpore. “Il No ad un Governo con Berlusconi credo sia lo spirito comune del M5S, ma Berlusconi non c’è neanche in questo Parlamento”, commenta la senatrice cinquestelle Paola Taverna. Ma ci sono i senatori di Forza Italia… “Brutta roba, brutta roba”, sospira la senatrice ...

Governo : Gobbo (ex segretario Liga Veneta) - M5s? Tocca a Salvini decidere : Venezia, 21 mar. (AdnKronos) – “E’ Salvini che deve decidere. Io ho sempre dato fiducia a lui, e continuerò a dargliene, anche perchè i cittadini italiani oggi hanno bisogno di risposte concrete ai tanti bisogni del Paese che è in una crisi profonda. E i risultati delle elezioni oggi devono essere tradotti in realtà”. Così all’Adnkronos l’ex segretario della Liga veneta, Gianpaolo Gobbo commenta ...

Sondaggi politici - un partito di Renzi vale più del 10%. Italiani favorevoli a Governo M5s-Lega : Gli Italiani preferiscono un governo M5s-Lega, sono favorevoli a un ritorno alle urne a breve e vogliono abolire la legge Fornero: questo è quello che emerge da un Sondaggio realizzato da Emg Acqua nel quale si tenta anche di valutare quanti voti potrebbe raccogliere un partito di Matteo Renzi fuori dal Pd.Continua a leggere

Nuovo Governo - M5s traccia il suo perimetro. Nonostante la trappola del Rosatellum : C’è qualche segnale di movimento, dopo due settimane che lasciavano immaginare un post voto persino più sfibrante della campagna elettorale, anche perché l’imminente elezione dei presidenti delle Camere impone a vincitori e sconfitti, inclusi quelli che come Silvio Berlusconi pretenderebbero di continuare a distribuire i posti, di prendere atto della realtà. Oltre al frutto politico avvelenato della legge elettorale che, concepita ...

Governo : ex M5S Campanella - accordo Di Maio con il centrodestra mi fa paura : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – Il ventilato accordo ‘programmatico’ tra il M5S e il centrodestra “mi fa paura, mi farebbe persino rimpiangere un Governo Renzi, ed è quanto dire…”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Campanella, ex senatore del M5S, poi passato con LeU, parlando dell’accordo che sembra stia per concludersi tra i rappresentanti del centrodestra e i grillini. “E’ un ...

Governo - “gli hashtag #senzadime e #senzadinoi contro alleanza Pd-M5s sono stati manipolati da otto account” : La base Pd vuole o non vuole l’accordo per il Governo con il Movimento 5 stelle? Mentre il partito ancora discute sull’opportunità o meno di fare un referendum tra i suoi iscritti, si è notata nei giorni scorsi la grande diffusione dell’hashtag #senzadime e #senzadinoi su Twitter. Un fenomeno che è bastato a molti per sostenere che fossimo di fronte a una rivolta della base. Ma, almeno secondo la ricostruzione del giornale ...

Forza Italia - l'affondo di Toti : "Leadership da ripensare" "Governo con M5s? Solo per il voto" : “Credo che in questa legislatura nel centrodestra una riflessione vada fatta. Credo che nei partiti, almeno nel mio, ci siano strutture vecchie, novecentesche, con leadership che devono mettersi in discussione, aprirsi alla base. Ci sono molti amministratori locali, talenti amministrativi, cresciuti in questi anni nei comuni e nelle regioni che si sentono esclusi.” Così Giovanni Toti Segui su affarItaliani.it

Governo : ex grillina Mannino - accordo M5S-centrodestra? Rientra in loro metamorfosi : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - L'eventuale accordo tra il M5S e il centrodestra "Rientra perfettamente nella metamorfosi del M5S, cioè sono cambiate molte cose. Prima dicevano a gran voce che non andavano fatte alleanze con nessuno. Ora hanno cambiato idea e quelli che prima erano i'inciuci', oggi s

Governo : Lo Porto - M5S-centrodestra? Berlusconi ansioso di non restare isolato : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Un Governo M5S-centrodestra? "Lo scenario è confuso e unico e originale. Un contesto difficile in cui ciascuno dice delle cose legate all'attualità e all'immediato bisogno di non restare esclusi dal gioco, compreso Berlusconi che, sia per il suo risultato personale, ch

Governo : Lo Porto - M5S-centrodestra? Berlusconi ansioso di non restare isolato (2) : (AdnKronos) - Ma tutto questo non basta per Lo Porto che parla di una "non soluzione di questa crisi politica". "In ogni caso, rimane il problema dei problemi - aggiunge Lo Porto - bisogna mettere mano alla legge elettorale, e per farla ci vuole non solo il consenso ma anche un Governo". Per questo,