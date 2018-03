Clemente Mastella ferito in incidente stradale in Campania

Clemente Mastella lancia un appello al ministro Minniti : "Neve e gelo hanno creato disagi - si voti anche lunedì" : "Considerata l'eccezionale ondata di maltempo che sta investendo il nostro Paese e, in particolare, anche il Mezzogiorno, chiedo al ministro dell'Interno se, con proprio decreto, estenda il voto anche alla giornata di lunedì 5 marzo, almeno fino alle ore 14". È l' appello che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella , lancia al ministro Minniti ."Credo - aggiunge Mastella - che ci saranno difficoltà anche per la composizione ...

Clemente Mastella entra ufficialmente in Forza Italia : Mancavano solo le formalità. Che sono arrivate sabato scorso a Napoli dove Clemente Mastella ha ufficialmente annunciato l’adesione a Forza Italia. Il sindaco di Benevento, alla presentazione delle liste e delle candidature del partito azzurro in Campania, ha dichiarato d’essere entrato nel partito perché intenzionato a combattere i populismi.Clemente Mastella, come riporta Repubblica Napoli, ha motivato il suo ingresso in ...