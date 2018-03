Abusi sessuali sulla figlia adolescente della compagna | arrestato un 37enne

Abusi sessuali su una 13enne : arrestato presidente di una società sportiva - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Molestie, ripetute, nei confronti di una ragazzina appena tredicenne, iscritta all'associazione sportiva dilettantistica di cui il presunto «orco» è il presidente: con l'accusa di pedofilia è stato ...

Cardinale Keith O'Brien è morto/ Scozia - 'giallo' su biografia Vaticano senza le accuse di Abusi sessuali : morto il Cardinale Keith Patrick O'Brien, ex arcivescovo di Scozia accusato di abusi sessuali. 'giallo' della biografia forse ripulita dal Vaticano.

Cardinale Keith O'Brien è morto/ Scozia - ‘giallo’ su biografia Vaticano senza le accuse di Abusi sessuali : È morto il Cardinale Keith Patrick O'Brien, ex arcivescovo di Scozia accusato di abusi sessuali su due seminaristi e un prete. Il "giallo" della biografia "ripulita" (forse) dal Vaticano(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 19:53:00 GMT)

Morto Keith O’Brien - cardinale accusato di Abusi sessuali : il Vaticano cambia la biografia : È Morto a 80 anni il cardinale scozzese Keith Michael Patrick O' Brien, coinvolto in uno degli scandali sessuali più dolorosi della storia della Chiesa Cattolica. accusato di aver violentato due seminaristi e un prete, nella sua biografia ufficiale pubblicata dopo la morte non si fa menzione di questi episodi.Continua a leggere

Ginnastica - Aly Raisman : “Tra muffa nelle docce - cibo spazzatura - scarafaggi nei letti e Abusi sessuali : questo era il Ranch dei Karolyi” : “nelle docce c’era la muffa e puzzavano di uovo, il cibo faceva schifo, sembrava fatto apposta per darci problemi allo stomaco. Dormivamo su letti arrugginiti, con coperte macchiate e scarafaggi. Disgustoso. Se mancava il sapone, nessuna di noi era abbastanza temeraria da chiederne un altro. Ora che sono fuori dallo sport mi entra tanta rabbia pensando che eravamo timorose al punto di non poter neppure pretendere una nuova saponetta ...

SG : madre e amante a giudizio per Abusi sessuali su bimba 4 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Abusi sessuali sui tre figli minorenni e sul cane di famiglia - coppia arrestata : Gli Abusi sessuali sarebbero andati avanti per anni, le vittime sono i figli della donna che si era risposata con l'uomo iniziando anche lei ad abusare di loro.Continua a leggere

L'Ong e gli Abusi sessuali Il mesto contrappasso del terzomondista Bono : Lui così impegnato nella pace del mondo, lui ossessionato solo dal combattere Donald Trump , lo ha perfino bandito dai suoi concerti, e il fascismo dilagante in Europa , dove lo vedano, tutto questo ...

Abusi sessuali - arrestato insegnante : ANSA, - REGGIO EMILIA, 5 MAR - E' accusato di violenza sessuale continuata e aggravata nei confronti di giovani studentesse del Reggiano un uomo di 65 anni, insegnante di un corso pomeridiano extra ...

L'inferno siriano - 'Abusi sessuali in cambio di aiuti' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

DON MICHELE BARONE ARRESTATO/ Video : “Io - vittima di esorcismi e Abusi sessuali” (Le Iene) : ARRESTATO don MICHELE BARONE, il presunto esorcista: il prete non avrebbe ricevuto nomine ufficiali. Le Iene tornano ad occuparsi del caso della 13enne che aveva in cura. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 23:21:00 GMT)

Le Iene - 'Io - vittima degli esorcismi e degli Abusi sessuali di Don Michele Barone' : Sul sito de 'Le Iene' , www.Iene.mediaset.it, , un'anticipazione della seconda parte dell'inchiesta di Gaetano Pecoraro su don Michele Barone, il sacerdote della diocesi di Aversa arrestato nei giorni ...

Abusi sessuali - si allarga lo scandalo nelle Ong : Lo scandalo degli enti di beneficenza si allarga. Dopo le rivelazioni che hanno travolto Oxfam, altre due organizzazioni hanno ammesso che alcuni loro dipendenti hanno commesso Abusi sessuali, anche ...

La ong Plan International autodenuncia casi di Abusi sessuali su minori : Dopo lo scandalo che ha colpito Oxfam e altre ong, un'altra organizzazione umanitaria britannica, Plan International, ha rivelato sul suo sito web casi di abusi sessuali, anche su minori, perpetrati da membri del suo staff o collaboratori.Sei gli episodi confermati in un post dalla ong e avvenuti tra il primo luglio 2016 e il 30 giugno 2017. Oltre a questi, l'organizzazione ha autodenunciato nove casi di molestie sessuali o comportamenti ...